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Quiénes son las mujeres más ricas del mundo en 2026, según Forbes

Alice Walton lidera la lista, mientras que Beyoncé, Taylor Swift y Rihanna figuran entre las multimillonarias que construyeron sus fortunas en la industria del entretenimiento.

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Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Forbes publicó el ranking 2026 de las mujeres más ricas: 481 integran la lista global. Alice Walton lidera con 134 mil mdd, en un contexto de récord en la presencia femenina mundial.
  • La representación femenina subió al 14%. Mientras Walton y Bettencourt Meyers lideran por herencia, crecen las fortunas propias con 122 casos, incluyendo a magnates y estrellas pop.
  • El ingreso de figuras del espectáculo y jóvenes emprendedoras marca un cambio generacional. La tendencia indica una mayor diversificación y autonomía en la cima del poder económico.
Resumen generado con IA

La presencia femenina entre las mayores fortunas del planeta continúa creciendo. De acuerdo con el nuevo ranking global de multimillonarios elaborado por Forbes, actualmente hay 481 mujeres entre las 3428 personas más ricas del mundo, lo que representa el 14 % de la lista.

Lista de Forbes: quiénes son las 10 personas más ricas del mundo

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La cifra marca un aumento respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 406 multimillonarias. Aunque los hombres siguen dominando ampliamente el ranking, cada vez más mujeres logran consolidar fortunas millonarias, ya sea por herencia o gracias a negocios creados por ellas mismas.

Alice Walton volvió a liderar el ranking femenino

Por segundo año consecutivo, la mujer más rica del planeta es Alice Walton, heredera de Walmart. Según Forbes, su fortuna asciende a 134 mil millones de dólares.

El crecimiento de la compañía, impulsado por el aumento de ingresos y ganancias, hizo que las acciones de Walmart subieran un 41 % en el último año. Además, la empresa alcanzó recientemente el billón de dólares en capitalización bursátil.

En el segundo lugar aparece Françoise Bettencourt Meyers, vinculada a L'Oréal, con una fortuna estimada en 100 mil millones de dólares.

El podio se completa con Julia Koch, viuda del industrial David Koch, con un patrimonio calculado en 81.200 millones de dólares.

Las mujeres que construyeron sus propias fortunas

Entre las diez mujeres más ricas del mundo, solo una logró crear su fortuna sin heredarla. Se trata de Rafaela Aponte-Diamant, magnate del transporte marítimo, cuya riqueza fue estimada en 44.500 millones de dólares.

Forbes destacó que actualmente existen 122 multimillonarias que hicieron su dinero por cuenta propia, una cifra superior a la registrada el año pasado.

En segundo lugar dentro de este grupo aparece Diane Hendricks, fundadora de la compañía de materiales de construcción ABC Supply junto a su esposo. La empresa logró convertirse en uno de los mayores distribuidores mayoristas del sector en Estados Unidos.

Beyoncé, Taylor Swift y Rihanna también aparecen en la lista

El ranking de Forbes también incluye a figuras del entretenimiento que lograron construir enormes patrimonios gracias a sus carreras y negocios personales.

Entre ellas se encuentran Beyoncé, quien ingresó este año al listado con una fortuna de mil millones de dólares; Rihanna, también con mil millones; y Taylor Swift, cuyo patrimonio alcanza los 2 mil millones de dólares.

Otra de las incorporaciones destacadas es Luana Lopes Lara, exbailarina y cofundadora de la startup Kalshi. Con solo 29 años, se convirtió en la multimillonaria hecha a sí misma más joven del mundo.

Cambios en el top 10 de las mujeres más ricas

La lista de este año también mostró algunas salidas importantes. Melinda French Gates y Marilyn Simons dejaron de integrar el top 10 femenino.

En su lugar ingresaron la chilena Iris Fontbona, viuda del empresario Andrónico Luksic, y la empresaria china Zheng Shuliang, vinculada a una compañía de productos de aluminio fundada por su esposo.

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