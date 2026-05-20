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Las 50 personas más ricas de la Argentina según Forbes: quiénes lideran el ranking millonario

La prestigiosa revista Forbes publicó su histórico ranking de las mayores fortunas del país. Empresarios de la energía, finanzas, tecnología y alimentos encabezan la lista de los argentinos más ricos.

Las 50 personas más ricas de la Argentina según Forbes: quiénes lideran el ranking millonario
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • La revista Forbes publicó en Argentina el ranking de las 50 personas más ricas del país, liderado por Paolo Rocca, con un patrimonio conjunto de 70.000 millones de dólares.
  • Los patrimonios provienen de la energía, finanzas y tecnología. Destaca que 22 empresarios crearon su riqueza desde cero y que solo siete mujeres integran la lista.
  • El avance de empresarios tecnológicos, como Marcos Galperin, consolida a las nuevas industrias frente a los sectores tradicionales de la economía y marca su rumbo futuro.
Resumen generado con IA

La revista Forbes volvió a revelar uno de sus rankings más esperados: el listado de las 50 personas y familias más ricas de la Argentina. Según el informe, las principales fortunas del país acumulan un patrimonio conjunto de más de 70.000 millones de dólares.

El relevamiento destaca que gran parte de las mayores riquezas argentinas provienen de sectores como energía, finanzas, construcción, alimentos y tecnología. Además, Forbes señaló que 22 de los integrantes del ranking construyeron sus fortunas desde cero.

Quién es la persona más rica de la Argentina

El primer lugar del ranking quedó en manos de Paolo Rocca y la familia Rocca, con una fortuna estimada en 9.700 millones de dólares.

La familia controla la Organización Techint, uno de los grupos industriales más importantes de América Latina, con negocios en acero, energía, construcción y salud.

En el segundo puesto aparece Alejandro Bulgheroni y su familia, con 7.300 millones de dólares gracias a su participación en Pan American Energy y otros negocios vinculados a los hidrocarburos.

El podio lo completa Gregorio Pérez Companc y su familia, con una fortuna valuada en 3.900 millones de dólares. El grupo posee compañías como Molinos Río de la Plata y PeCom Energía.

Los empresarios argentinos más ricos según Forbes

Entre los nombres más destacados también aparecen:

Marcos Galperin, creador de Mercado Libre.

Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América.

Jorge Brito.

Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y desarrollador de Nordelta.

Hugo Sigman y Silvia Gold.

Alberto Roemmers.

Máximo Cavazzani, fundador de Etermax.

Las mujeres más ricas de la Argentina

El ranking de Forbes también reflejó la baja presencia femenina entre las grandes fortunas argentinas. Solo siete mujeres forman parte de la lista.

Entre ellas se destacan:

Edith Rodríguez, considerada la mujer más rica del país.

Lilia Neumann de Sielecki.

Amalia Amoedo, nieta de Amalia Lacroze de Fortabat.

Qué sectores generan más riqueza en Argentina

El informe de Forbes remarca que los sectores más rentables para las grandes fortunas argentinas continúan siendo:

Finanzas

Energía

Real estate

Industria alimenticia

Tecnología

Además, varias de las familias del ranking lograron expandir sus negocios fuera del país, especialmente en Estados Unidos y otros mercados de América Latina.

El crecimiento de las fortunas tecnológicas

Uno de los datos más llamativos del listado es la consolidación de empresarios tecnológicos entre los más ricos del país.

El caso más emblemático es el de Marcos Galperin, cuya empresa Mercado Libre se convirtió en la compañía de comercio electrónico más importante de América Latina. También aparece Máximo Cavazzani, creador del exitoso juego Preguntados, que alcanzó millones de descargas en todo el mundo.

La presencia de empresarios tecnológicos refleja cómo las nuevas industrias comenzaron a disputar protagonismo frente a los sectores tradicionales de la economía argentina.

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