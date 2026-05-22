José Frías Silva opinó sobre la baja en las retenciones: "Lo bueno es que el tema esté sobre la mesa"
Resumen para apurados
- José Frías Silva, titular de la Sociedad Rural de Tucumán, valoró el anuncio del presidente Milei sobre la baja gradual de retenciones para el agro en Argentina.
- El plan oficial prevé reducir retenciones al trigo y cebada en 2026 y a la soja desde 2025, tras cuatro campañas difíciles que endeudaron a los productores del norte argentino.
- Aunque el impacto directo en Tucumán sea marginal, la medida marca un rumbo económico claro y mantiene el debate sobre la eliminación total de estos tributos a futuro.
El anuncio del presidente Javier Milei sobre la reducción progresiva de las retenciones en los principales cultivos del país como en sectores clave de la manufactura y la industria, generó repercusiones en la dirigencia de campo. José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, habló en LG Play sobre el tema.
"Más que buscar el impacto en la producción, queremos marcar que el camino por el cual está yendo este gobierno no lo vi nunca -remarcó-. O sea, en el gobierno de (Mauricio) Macri, si bien hubo una baja de retenciones y después volvió todo a la normalidad, este gobierno tiene un plan entre cejas que podríamos discutir el ritmo, la forma, el tamaño en el que hace la disminución, pero lo importante es que está sobre la mesa el tema y de a poco viene avanzando, agregó.
El cronograma oficial
Cabe recordar que Milei precisó fechas y cifras específicas para el sector primario, buscando dar previsibilidad a las próximas campañas agrícolas:
- Trigo y cebada: las retenciones bajarán del 7,5% actual al 5,5%. Este cambio se implementará a partir de junio de 2026.
- Soja: se iniciará una quita progresiva que oscilará entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales. El esquema comenzará en enero de 2025 y se extenderá de forma escalonada hasta 2028.
Repercusiones de los productores
A diferencia de la denominada zona núcleo pampeana, donde el trigo y la cebada representan unidades de negocio rentables y previsibles, en el NOA estos cultivos cumplen una función de conservación del suelo, más que una alternativa financiera.
El titular de la Sociedad Rural de Tucumán remarcó que el norte argentino tiene sus particularidades respeto de los cultivos. "Lo que es el impacto que puede llegar a tener en nuestra producción de invierno -dijo Frías Silva-, podría llegar a ser algo bastante marginal por el hecho de que para nosotros, que no somos una zona triguera, que es más al centro del país, nuestro impacto tal vez no sea tan grande, pero nosotros a tener cultivos de servicios nos podemos llegar a encontrar con algunos beneficios económicos extras para seguir paliando las necesidades financieras que atraviesa el sector", insistió.
"No podemos olvidarnos de que el sector viene de cuatro campañas bastante bravas -remarcó Frías Silva-; entonces tenemos que reordenar nuestro capital de trabajo con un nivel de endeudamiento en las empresas que a veces no es fácil sobrellevar y con lo difícil que es acceder al crédito hoy", aseguró.