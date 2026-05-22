José Frías Silva opinó sobre la baja en las retenciones: "Lo bueno es que el tema esté sobre la mesa"

"Más que buscar el impacto en la producción, queremos marcar que el camino por el cual está yendo este gobierno no lo vi nunca -remarcó-. O sea, en el gobierno de (Mauricio) Macri, si bien hubo una baja de retenciones y después volvió todo a la normalidad, este gobierno tiene un plan entre cejas que podríamos discutir el ritmo, la forma, el tamaño en el que hace la disminución, pero lo importante es que está sobre la mesa el tema y de a poco viene avanzando, agregó.