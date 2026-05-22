"Peor es nada": la respuesta de Apronor ante el anuncio de la baja de retenciones para el agro

Otro de los puntos de análisis fue la progresividad planteada por el Ejecutivo, que estira los plazos de ejecución. Meloni desglosó con preocupación los porcentajes: “Primero, es un anuncio a partir de enero del año que viene. Segundo, si uno se pone a ver la baja que están pronosticando: en el mejor de los casos, con una baja de medio punto, estamos hablando que en todo el año 2027 sería un 6% de baja, y en el 2028 otro 6%. O sea, estamos hablando de una baja de 12% en dos años. Para una retención del 24%, bajaría a la mitad en dos años. Nosotros esperamos mucho más que eso. Nosotros queremos la eliminación, si fuera posible, bajar a cero las retenciones. Es un poco de lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, porque la verdad que acá en el norte, en esta época en particular, peor con el tema de la suba de los fletes y de un dólar que está planchado, que hace que todos los costos en dólares suban. Los cultivos de soja y maíz empiezan de nuevo a entrar en números rojos como estábamos hasta hace un año atrás o dos años atrás”.