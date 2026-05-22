"Peor es nada": la respuesta de Apronor ante el anuncio de la baja de retenciones para el agro
Resumen para apurados
- Hugo Meloni, presidente de Apronor, calificó de insuficiente la baja progresiva de retenciones anunciada por el Gobierno nacional, al considerarla escasa ante los costos del NOA.
- La medida oficial estipula reducciones graduales desde enero. Sin embargo, los productores enfrentan subas en combustibles, un dólar planchado y graves faltas de infraestructura.
- Aunque las lluvias mejoraron la cosecha actual, Apronor advierte que el sector del norte volverá a números rojos si no se eliminan las retenciones para garantizar rentabilidad.
El reciente anuncio del presidente Javier Milei respecto a la implementación de un esquema de reducción progresiva de las retenciones, diseñado con la promesa de aliviar la carga fiscal tanto en los principales cultivos del país como en sectores clave de la manufactura y la industria, despertó más dudas que certezas en el arco productivo de la región. Aunque desde las esferas oficiales se presenta la medida como un avance estratégico hacia la competitividad y el desarrollo de las economías regionales, la mirada desde las bases rurales dista significativamente del optimismo gubernamental. “Peor es nada”, reflexionó Hugo Meloni, presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).
Meloni analizó el impacto de estos anuncios y sostuvo que la magnitud del beneficio fiscal no logra compensar el incremento de los costos operativos y la falta de infraestructura estructural que asfixia a los productores de la región. En una entrevista telefónica con “La mañana empieza aquí”, de LG Play, el dirigente sopesó el alcance del proyecto y advirtió sobre el riesgo de un nuevo retroceso en la rentabilidad si no se toman medidas de fondo.
La primera lectura deja un sabor amargo entre quienes deben planificar las campañas agrícolas bajo el rigor climático y logístico del norte. La distancia con los puertos de exportación y la dependencia absoluta del transporte automotor de cargas configuran un escenario donde cualquier reducción impositiva que no sea contundente termina licuándose antes de llegar al bolsillo del productor.
Al evaluar las medidas, Meloni señaló que hay una desconexión entre el porcentaje de la baja impositiva y el encarecimiento diario de los insumos básicos: “La verdad que muy exiguo lo que se dio. Lo único que es de impacto inmediato es lo del trigo y la cebada. Peor es nada, pero lamentablemente en el contexto en que se lo da es muy exiguo, es muy bajo. Los precios del combustible y de todo lo que está relacionado con eso, en estos momentos, es muy superior a esta baja. Por supuesto que si no estuviera la baja sería peor. Pero si uno dijera ‘che, esto ayuda, es vital para el campo’, diría que no”.
La particularidad del norte
A diferencia de la denominada zona núcleo pampeana, donde el trigo y la cebada representan unidades de negocio rentables y previsibles, en el NOA estos cultivos cumplen una función de conservación del suelo, más que una alternativa financiera. El presidente de la entidad detalló que “para el norte, el trigo y la cebada son cultivos casi de servicio. Se produce poco trigo porque los números no dan para nada. Y no nos olvidemos que esta región, desde abril, mayo hasta octubre no tiene lluvia. El clima es seco, no hay precipitaciones, por lo que ese tipo de cultivo es para cubrir el campo, pero no dan los números. No hacen la siembra para sacar plata de ahí, lamentablemente”.
Otro de los puntos de análisis fue la progresividad planteada por el Ejecutivo, que estira los plazos de ejecución. Meloni desglosó con preocupación los porcentajes: “Primero, es un anuncio a partir de enero del año que viene. Segundo, si uno se pone a ver la baja que están pronosticando: en el mejor de los casos, con una baja de medio punto, estamos hablando que en todo el año 2027 sería un 6% de baja, y en el 2028 otro 6%. O sea, estamos hablando de una baja de 12% en dos años. Para una retención del 24%, bajaría a la mitad en dos años. Nosotros esperamos mucho más que eso. Nosotros queremos la eliminación, si fuera posible, bajar a cero las retenciones. Es un poco de lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, porque la verdad que acá en el norte, en esta época en particular, peor con el tema de la suba de los fletes y de un dólar que está planchado, que hace que todos los costos en dólares suban. Los cultivos de soja y maíz empiezan de nuevo a entrar en números rojos como estábamos hasta hace un año atrás o dos años atrás”.
Meloni señaló además que “esperamos mucho más que eso. La otra vez bajó 2% sin ningún tipo de anuncio, y hoy está anunciando dentro de 6 meses bajar un cuarto o medio punto a partir de enero del año que viene. O sea, muy alejado de lo que se esperaba, lamentablemente”, dijo Meloni, que también reconoció que “esta campaña en particular, que estamos en la cosecha de soja, el norte no está todo lo mal que estuvo las últimas tres campañas. ¿Por qué? Porque hubo muchas precipitaciones. Los rindes han dado un poco mejor de lo que venían dando. Hay zonas donde se ha perdido todo en otros momentos. En esta campaña se está llegando a cosechar con rindes que son, digamos, entre normales y buenos, que probablemente esta campaña le sirva a la mayoría de los productores o una gran parte de ellos poder sacar la cabeza del agua, porque venimos arrastrando muchas deudas, desinversión en el sector”.
El titular de Apronor no ahorró críticas al describir el estado de abandono que exhiben las rutas provinciales y nacionales que atraviesan los corredores productivos de la región: “La verdad que los caminos están un desastre. Todo lo que es rutas de pavimento están muy deterioradas. Como digo, las lluvias que tuvimos los últimos meses los empeoraron. No se está viendo la reparación que debería ser. Aparte, el hecho de que haya camiones transitando con las cosechas lo deteriora más. Ya están los caminos rotos, terminan abriendo cráteres, y por ahí las reparaciones o las repavimentaciones no están acompañando esas roturas. Sí hay algunas mejoras, pero son muy insignificantes para lo que se necesita. Lamentablemente venimos de muchos años de desinversión, de falta de mantenimiento, y bueno, llegamos a un punto donde las cosas hoy están en una situación calamitosa”.