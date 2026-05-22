Nicolás Pino habló tras el anuncio de Milei: "Apuntamos a que las retenciones sean cero"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se mostró optimista tras el anuncio de Javier Milei sobre la reducción de los derechos de exportación (DEX) para el trigo y la cebada a partir de junio, y el esquema de quita gradual para la soja. El dirigente gremial reconoció que la medida no estaba en los planes inmediatos del sector, pero la calificó como una señal positiva para la inversión.