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Nicolás Pino habló tras el anuncio de Milei: "Apuntamos a que las retenciones sean cero"

El titular de la Sociedad Rural Argentina celebró la reducción de alícuotas para el trigo y la cebada, aunque advirtió que el sector aún enfrenta costos elevados por el precio del combustible.

La baja de las retenciones repercute en el campo.
La baja de las retenciones repercute en el campo. FOTO TOMADA DE CHEQUEADO.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Pino, titular de la SRA, celebró en Buenos Aires la baja de retenciones al trigo y cebada anunciada por Milei para junio, aunque reclamó la eliminación total del tributo.
  • El anuncio, inesperado para el sector agropecuario, busca aliviar la rentabilidad del campo ante el aumento de costos de insumos y combustibles que afectaban los márgenes.
  • La SRA mantendrá su reclamo de retenciones cero para traccionar la producción, en sintonía con la promesa oficial de continuar reduciendo impuestos e incentivar al mercado.
Resumen generado con IA

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se mostró optimista tras el anuncio de Javier Milei sobre la reducción de los derechos de exportación (DEX) para el trigo y la cebada a partir de junio, y el esquema de quita gradual para la soja. El dirigente gremial reconoció que la medida no estaba en los planes inmediatos del sector, pero la calificó como una señal positiva para la inversión.

“No lo esperábamos en este momento”, admitió Pino, quien destacó que la decisión ayuda a oxigenar la rentabilidad en un escenario de márgenes ajustados. “Veníamos trabajando con números muy finos debido al aumento de costos, especialmente en los combustibles”, explicó.

No obstante, el titular de la SRA ratificó la postura histórica de la entidad. “Apuntamos a que las retenciones sean cero”, advirtió. Según Pino, la eliminación total del tributo es el camino para traccionar una mayor producción que genere beneficios en toda la cadena económica del país.

El anuncio del Gobierno

Al hacer el anuncio oficial, Milei también adelantó una baja de retenciones para la industria. "A partir de julio 2026 hasta junio 2027 a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias vamos a ir a cero", afirmó.

"Vamos a seguir bajando retenciones -prometió Milei-, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde. Que se achique el Estado, que se agrande el mercado, para que tengamos más libertad y por ende más prosperidad", agregó.

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