PAMI, bajo la lupa: destapan un esquema nacional de fraude en prestaciones oftalmológicas

Actualmente, hay al menos seis causas judiciales en curso en la Justicia Federal, impulsadas por el Instituto y la UFI-PAMI. Uno de los expedientes más avanzados tramita en Rafaela, donde el fiscal Jorge Gustavo Onel pidió elevar a juicio una causa contra un médico y una farmacéutica por defraudación a la administración pública. La investigación determinó la emisión de 636 recetas apócrifas a nombre de 78 jubilados.