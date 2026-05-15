Advertencia de Canelada por el ajuste en Gendarmería: “Menos control en fronteras es más droga en nuestras calles”

El impacto en el territorio

El edil tucumano advirtió sobre la conexión directa entre la vigilancia fronteriza y el consumo interno. “Bajar la guardia frente al narcotráfico es la fuente que nutre luego la venta en pequeñas cantidades. Tener menos control en la frontera se traduce, indefectiblemente, en más droga en nuestras calles”, explicó al vincular el rol de las fuerzas federales con el éxito de la lucha contra el narcomenudeo en la provincia.