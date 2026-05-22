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Milei anunció rebajas de retenciones para sectores del agro y la industria

Según explicó, la política oficial apunta a reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos y estimular la inversión privada y las exportaciones.

SECTOR. Milei aseguró que el campo tiene escenario favorable.
SECTOR. Milei aseguró que el campo tiene escenario favorable.
Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei anunció una nueva reducción de retenciones para el agro durante el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Desde junio, las alícuotas para trigo y cebada bajarán de 7,5% a 5,5%. Además, confirmó que a partir de enero de 2027 comenzará una disminución gradual de los derechos de exportación para la soja, con rebajas mensuales de entre 0,25% y 0,5%.

El mandatario también adelantó que el Gobierno eliminará retenciones para las industrias automotriz, petroquímica y de maquinaria entre julio de este año y junio de 2027. Según explicó, la política oficial apunta a reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos y estimular la inversión privada y las exportaciones.

Durante su discurso, Milei aseguró que el campo atraviesa un escenario favorable, con perspectivas de cosechas y exportaciones récord. En ese contexto, prometió profundizar la desregulación económica y eliminar trabas que, a su criterio, afectaron históricamente al sector agropecuario. También sostuvo que el campo dejará de ser “el pagador de última instancia” de la economía argentina.

El Presidente destacó además medidas destinadas a mejorar la competitividad, como la devolución más rápida del IVA para inversiones productivas, y vinculó el crecimiento del agro con la apertura comercial impulsada por el Gobierno.

Respaldo

Las entidades agroindustriales respaldaron los anuncios y valoraron el avance hacia reglas más previsibles. Sin embargo, especialistas advirtieron sobre el impacto fiscal de la reducción de retenciones y señalaron que el costo para la recaudación dependerá de la evolución de las exportaciones y de los precios internacionales.

Javier Milei anunció una baja de retenciones al campo

Javier Milei anunció una baja de retenciones al campo

Esto se dio a poco de conocerse que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 5,5% interanual en marzo. Así, recuperó terreno tras la caída registrada en febrero, de acuerdo con los datos difundidos por el Indec. De esta manera, la actividad económica avanzó un 3,5% en marzo frente al mes previo, en la medición desestacionalizada. Con esta cifra, el indicador acumuló un crecimiento del 1,7% durante el primer trimestre del año. Tras conocerse el dato, el presidente Javier Milei celebró con un mensaje en su cuenta de X: “Actividad volando! Todo marcha acorde al plan. MAGA. VLLC!”.

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