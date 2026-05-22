Milei anunció rebajas de retenciones para sectores del agro y la industria

El presidente Javier Milei anunció una nueva reducción de retenciones para el agro durante el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Desde junio, las alícuotas para trigo y cebada bajarán de 7,5% a 5,5%. Además, confirmó que a partir de enero de 2027 comenzará una disminución gradual de los derechos de exportación para la soja, con rebajas mensuales de entre 0,25% y 0,5%.
El mandatario también adelantó que el Gobierno eliminará retenciones para las industrias automotriz, petroquímica y de maquinaria entre julio de este año y junio de 2027. Según explicó, la política oficial apunta a reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos y estimular la inversión privada y las exportaciones.
Durante su discurso, Milei aseguró que el campo atraviesa un escenario favorable, con perspectivas de cosechas y exportaciones récord. En ese contexto, prometió profundizar la desregulación económica y eliminar trabas que, a su criterio, afectaron históricamente al sector agropecuario. También sostuvo que el campo dejará de ser “el pagador de última instancia” de la economía argentina.
El Presidente destacó además medidas destinadas a mejorar la competitividad, como la devolución más rápida del IVA para inversiones productivas, y vinculó el crecimiento del agro con la apertura comercial impulsada por el Gobierno.
Respaldo
Las entidades agroindustriales respaldaron los anuncios y valoraron el avance hacia reglas más previsibles. Sin embargo, especialistas advirtieron sobre el impacto fiscal de la reducción de retenciones y señalaron que el costo para la recaudación dependerá de la evolución de las exportaciones y de los precios internacionales.
Esto se dio a poco de conocerse que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 5,5% interanual en marzo. Así, recuperó terreno tras la caída registrada en febrero, de acuerdo con los datos difundidos por el Indec. De esta manera, la actividad económica avanzó un 3,5% en marzo frente al mes previo, en la medición desestacionalizada. Con esta cifra, el indicador acumuló un crecimiento del 1,7% durante el primer trimestre del año. Tras conocerse el dato, el presidente Javier Milei celebró con un mensaje en su cuenta de X: “Actividad volando! Todo marcha acorde al plan. MAGA. VLLC!”.