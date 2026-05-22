Milei anunció rebajas de retenciones para sectores del agro y la industria

Esto se dio a poco de conocerse que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 5,5% interanual en marzo. Así, recuperó terreno tras la caída registrada en febrero, de acuerdo con los datos difundidos por el Indec. De esta manera, la actividad económica avanzó un 3,5% en marzo frente al mes previo, en la medición desestacionalizada. Con esta cifra, el indicador acumuló un crecimiento del 1,7% durante el primer trimestre del año. Tras conocerse el dato, el presidente Javier Milei celebró con un mensaje en su cuenta de X: “Actividad volando! Todo marcha acorde al plan. MAGA. VLLC!”.