Retenciones: cronograma, qué sectores se benefician y cuáles son los nuevos porcentajes

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei anunció en Argentina un cronograma para reducir retenciones al agro y la industria, buscando achicar el Estado y potenciar la economía.
- El plan prevé bajar las retenciones de trigo y cebada en 2026, iniciar una quita gradual en soja desde 2025 y eliminar los aranceles industriales para el año 2027.
- Con esta medida se busca incentivar las exportaciones de manufacturas de valor agregado y dar previsibilidad al agro, consolidando el programa económico del Gobierno.
Durante su disertación ante el sector agroindustrial, Javier Milei ratificó su compromiso de "achicar el Estado para agrandar el mercado" y anunció un esquema de reducción progresiva de retenciones que impactará tanto en los principales cultivos del país como en sectores clave de la manufactura.
El cronograma para el campo: trigo, cebada y soja
El mandatario precisó fechas y cifras específicas para el sector primario, buscando dar previsibilidad a las próximas campañas agrícolas:
- Trigo y cebada: las retenciones bajarán del 7,5% actual al 5,5%. Este cambio se implementará a partir de junio de 2026.
- Soja: se iniciará una quita progresiva que oscilará entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales. El esquema comenzará en enero de 2025 y se extenderá de forma escalonada hasta 2028.
Milei calificó al sistema actual como una "expoliación" y afirmó que las retenciones son la cara más visible de un "monstruo estatal" que ha asfixiado al sector durante décadas.
Industria: rumbo a las retenciones cero
Una de las definiciones más fuertes de la jornada fue el anuncio para el sector industrial. El Gobierno busca eliminar totalmente la carga impositiva sobre las exportaciones de manufacturas de alto valor agregado.
- Sectores afectados: industria automotriz, industria petroquímica y maquinaria.
- Meta: el Gobierno llevará las retenciones de estos sectores al 0%.
- Plazo: el proceso comenzará en julio de este año y finalizará en junio de 2027.
Desde el Ejecutivo adelantaron que el Ministerio de Economía brindará en los próximos días el detalle técnico de este cronograma de desgravación.
Además de los anuncios impositivos, el Presidente destacó los indicadores de su gestión, al mencionar un crecimiento de la actividad económica del 5,5% y un incremento récord del 33% en las exportaciones.
En relación con el frente externo, Milei celebró el desembolso de U$S1.000 millones del FMI, interpretándolo como un respaldo a la consistencia del programa económico: "Los tipos que hacen las cuentas en serio ven que el programa es mucho más consistente que lo que dicen los que nos endeudaron", remarcó.