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Javier Milei anunció una baja de retenciones al campo

“Se termina el calvario de que el funcionamiento del país dependa del agro”, dijo.

Javier Milei anunció una baja de retenciones al campo
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Javier Milei anunció en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires una baja de retenciones a las exportaciones de trigo, cebada, soja e industria para reducir el tamaño del Estado.
  • Las rebajas comenzarán en junio de 2026 para trigo y cebada (de 7,5% a 5,5%), seguidas por la soja en 2027 y la quita total de aranceles a sectores industriales clave.
  • La medida busca liberar al agro y la industria de cargas históricas, promoviendo la reducción del gasto público y el crecimiento del mercado de cara al período 2026-2028.
Resumen generado con IA

Javier Milei anunció que bajará las retenciones para las exportaciones de trigo, cebada y soja. Lo hizo en el marco del acto aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

"Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio 2026", comunicó en primer lugar el mandatario.

Luego, realizó un anuncio vinculado a la soja. "Sería injusto si nos olvidamos de la soja. A partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre ¼ de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos", indicó.

También adelantó una baja de retenciones para la industria. "A partir de julio 2026 hasta junio 2027 a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias vamos a ir a cero", dijo y prometió que el Ministerio de Economía anunciará el cronograma completo en los próximos días.

"Vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde. Que se achique el Estado, que se agrande el mercado, para que tengamos más libertad y por ende más prosperidad", afirmó.

Milei aseguró que durante su gestión se termina "el calvario de que el funcionamiento del país entero dependa del agro". Recordó a su vez que "durante décadas el campo fue el pagador de última instancia de la Argentina".

"Cuando había crisis subían las retenciones, cuando faltaban dólares, desdoblaban el tipo de cambio, cuando había inflación, precios máximos sobre su producción. Siempre el mismo sector financiando los platos rotos del resto", describió.

En la misma línea, Milei aseguró que se trabaja para que en la Argentina "el agro pueda ser libre" y prometió que "en la medida en que sean competitivos, se les va a sacar esa carga que les impusieron". "Vamos a liberar cada día a un sector que tanto hizo por el país y que tanto se lo ha castigado", adelantó.

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