Así será la llegada de la era de los agentes autónomos según el director de Google, Sundar Pichai

MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA. Sundar Pichai, el director ejecutivo de Google, está feliz. Acaba de terminar una nueva edición del Google I/O y sabe que todo salió como lo esperaba. Pero no como lo había imaginado para este evento, sino para esta nueva era de Google. En el escenario más importante que tiene la compañía durante el año, el ejecutivo comenzó su presentación contando todo lo que Google está invirtiendo en desplegar su estructura de inteligencia artificial. Serán entre 180.000 millones y 190.000 millones de dólares para este año, todo de su propio bolsillo, mientras que la competencia (OpenAI y Anthropic, entre las más destacadas) se está endeudando para fortalecer su estructura, aún sin saber si podrá recuperar dicha inversión.