Así será la llegada de la era de los agentes autónomos según el director de Google, Sundar Pichai
El CEO de la empresa fue la figura estelar del Google I/O y detalló cómo será la era de agentes de IA que automatizarán tareas en la web. Destacó la importancia de la seguridad y la confianza para esta transición que promete cambiarlo todo.
Resumen para apurados
- En el Google I/O en California, el CEO Sundar Pichai presentó la nueva era de agentes autónomos de IA para automatizar tareas complejas de los usuarios.
- Con una inversión de USD 190.000 millones, la empresa prioriza un despliegue progresivo en herramientas como Gmail para asegurar la confiabilidad y control de los datos.
- Esta tecnología actuará como una nueva capa de interacción en internet, redefiniendo el uso de la red al liberar a los humanos de tareas burocráticas y rutinarias.
MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA. Sundar Pichai, el director ejecutivo de Google, está feliz. Acaba de terminar una nueva edición del Google I/O y sabe que todo salió como lo esperaba. Pero no como lo había imaginado para este evento, sino para esta nueva era de Google. En el escenario más importante que tiene la compañía durante el año, el ejecutivo comenzó su presentación contando todo lo que Google está invirtiendo en desplegar su estructura de inteligencia artificial. Serán entre 180.000 millones y 190.000 millones de dólares para este año, todo de su propio bolsillo, mientras que la competencia (OpenAI y Anthropic, entre las más destacadas) se está endeudando para fortalecer su estructura, aún sin saber si podrá recuperar dicha inversión.
Es por eso que este Google I/O tiene verdaderos aires de celebración. Pichai no anunció un nuevo modelo súper potente que dejará atrás al resto. Anunció más bien un estado de situación que consolida a la empresa como la mejor preparada para la era agéntica. Y eso fue aplaudido no solo en el Auditorio Shorline, ante más de 4.000 personas, sino también en otra conversación que el CEO de Google tuvo ante un reducido grupo de interesados.
En ese marco un poco más íntimo, Matthew Berman, líder del medio de tecnología Forward Future, entrevistó al director de Google para ampliar los conceptos que había desarrollado por la mañana. Sentado, tranquilo y sonriente, Pichai describió lo que considera una de las transformaciones más profundas en la historia de la tecnología: el paso de la web basada en la consulta estática de información hacia un ecosistema dominado por flujos de trabajo agénticos.
De acuerdo con Pichai, la IA generativa ya no debe entenderse como un asistente reactivo que responde a preguntas individuales (como hoy conocemos a los chatbots), sino como una arquitectura capaz de ejecutar tareas complejas y estructuradas en representación de las personas. El líder de la empresa que alguna vez supo ser solo un buscador puntualizó que esta evolución no pertenece al futuro lejano, sino que es una realidad técnica observable en la actualidad, siendo los ingenieros de software y los desarrolladores los primeros en experimentar este cambio al programar y desplegar agentes para la creación de sistemas complejos.
Cuál es el propósito de la era agéntica
Durante su intervención, Pichai explicó que el propósito central de esta nueva era agéntica es liberar a los usuarios de las cargas burocráticas y rutinarias que saturan la experiencia digital cotidiana. Como ejemplo concreto de esta transición, el directivo mencionó la automatización de procesos tales como completar formularios para trámites.
Pero Pichai no sólo celebra los avances de la IA, sino también expresa su preocupación por la seguridad y la transparencia en la gestión de los agentes. El ejecutivo reconoció que, debido a que esta tecnología intervendrá de manera directa en la gestión de datos personales y en las decisiones cotidianas de las personas, las empresas tecnológicas tienen la obligación de demostrar la fiabilidad, seguridad y predictibilidad de sus modelos mediante resultados consistentes. El CEO de Google comparó este proceso de asimilación social con transiciones tecnológicas del pasado, como la implementación de los filtros de correo no deseado, donde la aceptación pública no ocurrió de la noche a la mañana, sino mediante la acumulación de experiencias seguras y la entrega constante de valor real.
En términos de seguridad, Pichai detalló que la estrategia de Google descarta el lanzamiento inmediato de agentes capaces de interactuar sin restricciones con navegadores abiertos o plataformas de terceros. En su lugar, la compañía opta por un despliegue controlado y progresivo que se ejecuta inicialmente sobre sus propias interfaces de productividad. Este marco de implementación por fases permite a los ingenieros recopilar retroalimentación directa y optimizar la precisión de los modelos lingüísticos antes de expandir sus capacidades hacia estándares más complejos, como la computación de uso general o los protocolos de comunicación directa entre diversas aplicaciones del mercado.
Eficiencia operativa y la viabilidad económica
En el plano de la adopción empresarial, Sundar Pichai abordó uno de los desafíos financieros más preocupantes del sector vinculados con los elevados costos operativos del procesamiento de modelos lingüísticos. El ejecutivo señaló que para que la era agéntica sea sostenible a gran escala, las organizaciones no pueden depender exclusivamente de modelos de frontera grandes para resolver cada tarea rutinaria, ya que esto genera una presión insostenible sobre los presupuestos informáticos de las corporaciones.
Allí es donde Google también se muestra consolidado como empresa eficiente y por eso Pichai presentó la propuesta centrada en la diversificación de sus modelos, destacando el rol del nuevo modelo Gemini 3.5 Flash como una herramienta diseñada específicamente para el trabajo pesado y la alta eficiencia. Esta variante ofrece velocidades de procesamiento superiores y una reducción drástica en los costos no solo para Google, sino para las empresas que lo contratarán.
El director ejecutivo aclaró que, si bien el desarrollo de arquitecturas masivas sigue siendo indispensable para expandir las fronteras del conocimiento científico de la inteligencia artificial, la gran mayoría de las demandas operativas del entorno corporativo no requieren un razonamiento de nivel olímpico, sino soluciones rápidas, accesibles y económicamente viables. Y eso, hace más democrática a la nueva era.
La importancia de la confianza en los agentes
Pichai subrayó que para que los usuarios adopten masivamente la tecnología de los agentes es indispensable construir una relación basada en un sentido genuino de control, agencia y transparencia. La confianza no surgirá de manera automática, sino que será un proceso paulatino que dependerá fundamentalmente del valor real que estas herramientas aporten a la vida cotidiana de las personas. Por eso, también ilustró cómo hoy las personas ya permiten que un vehículo autónomo de Waymo la lleve a su destino, confiando plenamente en un auto sin chofer.
Para garantizar que esta confianza se desarrolle de forma adecuada, Google asume el compromiso de implementar sus capacidades agénticas mediante pasos deliberados y cuidadosos, según Pichai. En lugar de otorgar a la inteligencia artificial un acceso irrestricto a computadoras o navegadores de terceros desde el inicio, la compañía está integrando estas potentes funciones primero en aplicaciones propias y familiares para los usuarios, como Gmail y Calendar. Esta estrategia de despliegue gradual está diseñada expresamente para que las personas mantengan el control en todo momento, se sientan cómodas explorando la tecnología y proporcionen una retroalimentación vital que ayude a mejorar el producto de forma segura.
Más allá de la integración de productos, el compromiso más grande de Google frente a esta nueva era agéntica implica evitar a toda costa una carrera imprudente hacia el desarrollo de la inteligencia artificial. Pichai sostuvo que la industria tiene una deuda con la humanidad para desplegar esta tecnología de manera totalmente responsable, entendiendo que a medida que la IA avanza y adquiere mayores capacidades, su gestión deja de ser asunto de una sola empresa para convertirse en una conversación prioritaria de toda la sociedad.
“Superpoderes” para los usuarios
Pichai destacó que cuando los usuarios experimenten el uso de flujos de trabajo agénticos, sentirán que adquieren una especie de “superpoder” gracias al enorme valor que estas herramientas aportan de manera real a sus vidas. Para ilustrar lo avanzada que ya está esta frontera tecnológica entre los desarrolladores, Pichai mencionó el ejemplo de Antigravity, un producto de Google para programar código que ya utiliza agentes orquestados y desplegados en tiempo real para construir programas.
Al reflexionar sobre el impacto de los agentes en la vida cotidiana, Pichai hizo una distinción entre las tareas que son simplemente una obligación y las experiencias significativas, mencionando a las compras online como ejemplo. Explicó que la inteligencia artificial será la herramienta ideal para encargarse de labores rutinarias y aburridas, como tener que comprar los víveres de la semana, lo que permitirá a los usuarios tener el tiempo y la libertad para disfrutar de aquellas actividades que requieren intención y propósito humano, como el dedicar tiempo a elegir cuidadosamente un regalo para un ser querido.
Finalmente, Pichai reconoció que en el futuro los agentes funcionarán como una nueva “capa de abstracción” que se situará entre los usuarios y la red al momento de buscar información o consumir noticias. Es decir, habrá agentes que interactúen con agentes y los humanos podrán aprovechar esa sinergia. Aunque esta dinámica cambiará la forma en que interactuamos con internet, él confía en que se alcanzará un nuevo equilibrio, impulsado por el hecho de que las herramientas para la creación de contenido también están experimentando un crecimiento explosivo. Finalmente, aseguró que en áreas críticas como las noticias o el entretenimiento, la necesidad humana de acudir a sus fuentes de confianza y de conectar directamente con creadores auténticos seguirá siendo fundamental y no desaparecerá.