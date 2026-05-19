Google presentó sus nuevos anteojos con inteligencia artificial

Resumen para apurados
- Google presentó en California sus nuevos anteojos con IA Gemini durante el evento Google I/O, buscando liderar el mercado de dispositivos portátiles inteligentes.
- Tras un fallido intento hace una década, Google se alió con Samsung, Qualcomm y marcas de diseño para crear dos modelos con Android XR, audio integrado y el sistema Gemini.
- El dispositivo competirá con gigantes como Meta y Amazon. La integración total con el ecosistema de Gemini promete convertir a la realidad aumentada en un éxito comercial.
El Google I/O tuvo un momento casi épico cuando la compañía presentó sus nuevos anteojos con inteligencia artificial. No es la primera vez que la empresa apuesta por estos dispositivos, de hecho fue una de las primeras que hace más de una década quiso apostar por la integración entre anteojos y pantallas. Pero ahora, con el avance de la inteligencia artificial y el uso intensivo que se está haciendo de los asistentes, parece el momento perfecto para relanzarse al mercado.
En el escenario central de la mañana, Google mostró dos modelos de anteojos impulsados por Android XR y Gemini y adelantó lo que podría ser una nueva era de productos en los que la IA ya convive con nuestro mundo real.
Para esta ocasión, Google realizó una alianza estratégica en materia tecnológica con Samsung y Qualcomm para desplegar toda la arquitectura de procesamiento. Y también lo hizo para el diseño de sus productos con una alianza con marcas de referencia en la moda óptica como Warby Parker y Gentle Monster.
En el motor de estos dispositivos se encuentra Gemini, actuando como un agente multimodal con profunda comprensión del entorno. Los usuarios pueden presionar al costado de los anteojos para preguntarle a la IA cualquier cosa relacionada a lo que sus ojos están viendo. Pero también pueden consultarle información que puede extraer de la web, a través de la conexión con el teléfono.
Los presentadores de Google precisaron que el dispositivo cuenta con estándares de seguridad y privacidad. Además el usuario puede supervisar cualquier acción o sugerencia que los anteojos puedan realizar.
Los anteojos pueden traducir texto, analizar imágenes, calcular distancias y traer información de Google Map para interpretar locaciones. Pero la novedad es que estos serán los primeros anteojos de Google con audio. Es decir, entran a competir con productos similares como los que ya ofrecen Meta, Amazon, Xiaomi y otros.
Sin embargo, Google corre con la ventaja de tener todo un ecosistema integrado que podrá conectar con Gemini y ofrecerle al usuario toda la información que necesita, al oído. Por ejemplo, podrá consultarle por correos electrónicos, documentos, calendario y obviamente, el buscador.
Si los anteojos de realidad aumentada no pudieron ser un éxito en el pasado, el impulso de la “inteligencia” de Gemini puede oficiar de verdadero plus que necesitan estos dispositivos que de a poco ya están ganando mercado y Google no podía quedarse afuera.