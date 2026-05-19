Google presentó sus nuevos anteojos con inteligencia artificial

El Google I/O tuvo un momento casi épico cuando la compañía presentó sus nuevos anteojos con inteligencia artificial. No es la primera vez que la empresa apuesta por estos dispositivos, de hecho fue una de las primeras que hace más de una década quiso apostar por la integración entre anteojos y pantallas. Pero ahora, con el avance de la inteligencia artificial y el uso intensivo que se está haciendo de los asistentes, parece el momento perfecto para relanzarse al mercado.