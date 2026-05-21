Google vuelve más realista la generación de videos con inteligencia artificial a través de su nuevo modelo Omni

MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA. En la pantalla de uno de los escenarios principales del Google I/O, Koray Kavukcuoglu, uno de los referentes de inteligencia artificial en la compañía, presentaba las nuevas capacidades de un modelo que promete cambiar (nuevamente) las capacidades de generar videos con esta tecnología. Mientras ocurría eso, una decena de jóvenes programadores celebraban el hito: era su creación, su proyecto más reciente y por el cual estaban orgullosos. Ahora el mundo estaba conociendo el resultado de un esfuerzo creativo por el cual Google apostará fuertemente este año.