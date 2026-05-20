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Google lanza su cambio más importante en 25 años: un nuevo buscador con más inteligencia artificial

El producto insignia de la empresa comienza a transformarse en la era de los agentes autónomos.

Google lanza su cambio más importante en 25 años: un nuevo buscador con más inteligencia artificial
Google lanza su cambio más importante en 25 años: un nuevo buscador con más inteligencia artificial
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Google presentó en su evento anual de EE.UU. el rediseño de su buscador con inteligencia artificial avanzada para responder de forma más compleja y precisa a los usuarios.
  • Tras 25 años, la firma adopta Gemini 3.5 Flash a nivel global e integra agentes capaces de realizar búsquedas continuas en segundo plano, gestionar reservas y llamadas.
  • Esta transformación marca el inicio de la era de la IA agéntica, convirtiendo el buscador tradicional en un asistente proactivo que cambiará el consumo de información global.
Resumen generado con IA

La historia de Google comenzó con un buscador y hacia el buscador parece que va la historia. Después de 25 años de éxito con su revolucionaria idea para organizar toda la información disponible en la web, la compañía presentó uno de los cambios más radicales en su historia para cambiar para siempre la experiencia de “googlear”.

Google presentó sus nuevos anteojos con inteligencia artificial

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Entre las tantas novedades que dejó la primera jornada del Google I/O que se celebró en su sede central, la compañía anunció una transformación de su motor de búsqueda, marcada por la integración de inteligencia artificial y capacidades agénticas que redefinirán la forma en que los usuarios interactúan con la información indexada en el buscador.

El año pasado, en el mismo evento, Google ya había adelantado cómo se integraría Gemini en las búsquedas a través del Modo IA, una manera conversacional de consultar y profundizar datos de la web. Pero este año el gran salto se dará con la adopción de Gemini 3.5 Flash como modelo predeterminado para el Modo IA a nivel global, ofreciendo un rendimiento avanzado y orientado especialmente al uso de agentes y la programación.

Acompañando esta actualización, Google presentó lo que considera el cambio más significativo en su buscador en los últimos 25 años: un rediseño para el cuadro de búsqueda completamente renovado con IA integrada, que se expande dinámicamente, sugiere formulaciones de preguntas basadas en IA y admite búsquedas multimodales mediante imágenes, archivos, videos y pestañas de Chrome.

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“Con este cuadro de búsqueda inteligente, tendrás las herramientas de IA más potentes al alcance de la mano, para que puedas hacer tus consultas con más facilidad”, destacó Elizabeth Reid, jefa del área de Búsqueda en Google.

El nuevo diseño entenderá de forma inteligente cuál es el contexto de consulta del usuario. Podrá expandir la caja de búsqueda, autocompletar la consulta y luego ofrecer resultados mucho más específicos y en distintos formatos, según la necesidad del usuario. Esta es la confirmación de que la compañía entiende que los usuarios ya no buscan por palabras claves, sino que realizan consultas más complejas y precisas que necesitan de respuestas más inteligentes.

Agentes en el buscador

Otro de los anuncios más destacados de la jornada fue la llegada de los agentes de información, capaces de operar en segundo plano las 24 horas para monitorear la web, redes sociales y datos en tiempo real, y alertar al usuario sobre cambios relevantes según sus intereses específicos. Asimismo, se amplían los agentes de reserva, que ahora pueden gestionar experiencias y servicios locales, e incluso realizar llamadas telefónicas a negocios en nombre del usuario.

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El cambio es radical. Ahora habrá un agente que continúa buscando e investigando nuestra consulta y que será capaz de enviar notificaciones cuando encuentre mejores respuestas. Por ejemplo, a la hora de reservar un hotel para tu próximo viaje o realizar una compra en determinado momento, el usuario podrá contar con un asistente que estará alerta ya no solo para ofrecerle la mejor información, sino actuar por él mismo.

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