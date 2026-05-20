Google lanza su cambio más importante en 25 años: un nuevo buscador con más inteligencia artificial

El nuevo diseño entenderá de forma inteligente cuál es el contexto de consulta del usuario. Podrá expandir la caja de búsqueda, autocompletar la consulta y luego ofrecer resultados mucho más específicos y en distintos formatos, según la necesidad del usuario. Esta es la confirmación de que la compañía entiende que los usuarios ya no buscan por palabras claves, sino que realizan consultas más complejas y precisas que necesitan de respuestas más inteligentes.