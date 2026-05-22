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Paso a paso: cómo hacer té de laurel para combatir la tos y expulsar flemas

Sus propiedades la convierten en la infusión ideal para mitigar los síntomas de una gripe o bronquitis.

Cómo preparar té de laurel, la infusión más efectiva para aliviar la tos y eliminar las flemas
Cómo preparar té de laurel, la infusión más efectiva para aliviar la tos y eliminar las flemas
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Ante el frío en Argentina, se destaca el uso del té de laurel como remedio casero para aliviar la tos y expulsar flemas causadas por afecciones respiratorias.
  • Se prepara hirviendo cinco gramos de hojas en una taza de agua por diez minutos. Esta planta posee propiedades mucolíticas y expectorantes que facilitan expulsar la mucosidad.
  • Además de aliviar vías respiratorias, el laurel actúa como protector gástrico, antiinflamatorio y relajante, consolidándose como una opción integral para la salud invernal.
Resumen generado con IA

En días de bajas temperaturas, enfermedades como la gripe, la faringitis o la bronquitis afectan a las personas y las consultas sobre cómo aliviar los síntomas son un tema recurrente. Entre los remedios caseros más efectivos se encuentra el té de laurel, una infusión que ayuda a mitigar la tos y eliminar las flemas.

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De acuerdo con el portal Mejor con Salud, las hojas de laurel pueden ayudar a eliminar la mucosidad si se está congestionado. Tiene propiedades mucolíticas y expectorantes, es decir, que deshace los mocos y ayuda a expulsarlos de las vías respiratorias.

Cómo preparar el té de laurel

Ingredientes

- Una cucharadita de hojas de laurel picadas (cinco gramos)

- Una taza de agua (250 mililitros)

El té de laurel tiene propiedades mucolíticas y expectorantes. El té de laurel tiene propiedades mucolíticas y expectorantes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Preparación

- Para empezar, pone las hojas de laurel en una taza de agua hirviendo y tapa la bebida.

- Después, deja que se refresque 10 minutos y colarla.

Modo de consumo

- Consume dos o tres tazas de infusión de laurel al día.

- También la puedes aplicar como compresas calientes sobre el pecho.

Otros beneficios del té de laurel

El laurel funciona como protector gástrico, ya que aumenta la secreción de determinadas enzimas y fortalece la mucosa del estómago. Esto es útil para que el aparato digestivo se defienda ante ciertas agresiones, como el consumo de alcohol o de algunos medicamentos.

El té de laurel es recomendada ante síntomas de gripe o bronquitis. El té de laurel es recomendada ante síntomas de gripe o bronquitis. (CuidatePlus)

Además, tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que es adecuada para aliviar los dolores en las articulaciones que provocan enfermedades comunes, como la artritis. También sirve para reducir las molestias provocadas por torceduras, esguinces o contusiones.

Por último, y de manera similar a otras infusiones, el té de laurel facilita la relajación del sistema nervioso central y del sistema muscular. Además, esta planta también se utiliza en aromaterapia.

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