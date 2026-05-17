Eucalipto: cómo usar sus hojas para aliviar la congestión, reducir el estrés y mejorar la respiración

Resumen para apurados
- El uso de hojas de eucalipto destaca como remedio natural para aliviar afecciones respiratorias y estrés mediante infusiones o vapores, gracias a su alto contenido de eucaliptol.
- Este árbol australiano actúa como expectorante y mucolítico. Se emplea en tés para la bronquitis o vahos para la congestión nasal, aprovechando sus aceites y principios activos.
- Aunque es una opción efectiva para el bienestar, expertos advierten evitar su uso en niños menores de dos años, embarazadas y personas con presión arterial baja por precaución.
El eucalipto o eucaliptus (Eucalyptus globulus), árbol originario del sureste de Australia y perteneciente a la familia de las mirtáceas, destaca tradicionalmente como remedio natural para restablecer la salud ante problemas del aparato respiratorio. El uso de sus hojas ofrece diversos beneficios adicionales según el modo de empleo. Esto se debe a su alto contenido de 1,8-cineol (eucaliptol), el terpeno responsable de su característico y agradable aroma.
Esta sustancia aporta grandes propiedades expectorantes, mucolíticas y antiinflamatorias que resultan fundamentales para el bienestar orgánico. Su acción directa ayuda a estimular la respiración, aliviar la tos, aumentar la eliminación de flema y relajar por completo los músculos respiratorios.
Té de hojas de eucalipto
Esta infusión combate afecciones respiratorias como bronquitis, asma, faringitis, amigdalitis, gripes y resfriados. Sus hojas aportan antioxidantes, especialmente flavonoides, que protegen al organismo del estrés oxidativo y los radicales libres. Una taza reconforta tanto el cuerpo como la mente.
El aroma fresco del té reduce la ansiedad, mejora la concentración y alivia el estrés. Para su elaboración sirven tanto las hojas frescas como las secas, estas últimas disponibles en herboristerías o tiendas naturales.
- Preparación
Lava las hojas con cuidado y colocalas en una taza o tetera para luego verter agua recién hervida.
Dejá reposar la infusión entre 10 y 15 minutos, cuela y sirve caliente. Opcionalmente, la miel mejora el sabor y aporta propiedades antibacterianas que calman la garganta.
"Vahos"
Estas inhalaciones de vapor alivian la congestión nasal por resfriados o gripes. Los vahos con eucalipto eliminan la mucosidad acumulada y brindan frescura inmediata gracias a sus principios activos de acción balsámica y expectorante.
Las vaporizaciones también calman los dolores de cabeza y la fiebre por su efecto relajante. No obstante, las personas sensibles a su aceite esencial pueden experimentar un empeoramiento de los síntomas.
- Preparación
Hierve un recipiente con agua, añade un manojo de hojas de eucalipto hasta que desprenda aroma y deja reposar cinco minutos.Inclina la cabeza sobre el recipiente cubriéndote con una toalla e inhala el vapor profundamente de 5 a 10 minutos. Repite el proceso dos o tres veces al día y finaliza pasando una toalla con agua fría por el rostro.
Baño con hojas de eucalipto
Coloca hojas frescas en la ducha sin que reciban el chorro directo de agua; el propio vapor extraerá sus propiedades durante unas dos o cuatro semanas.
Esta práctica favorece la relajación, reduce el estrés y descongestiona las vías respiratorias de forma temporal. Además, sus propiedades antiinflamatorias alivian dolores musculares, transformando la ducha diaria en un spa doméstico.
- Precauciones
Evita el uso de eucalipto durante el embarazo, la lactancia y en niños menores de dos años. Tampoco se recomienda en dosis altas para personas con presión sanguínea baja.