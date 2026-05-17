Eucalipto: cómo usar sus hojas para aliviar la congestión, reducir el estrés y mejorar la respiración

El eucalipto o eucaliptus (Eucalyptus globulus), árbol originario del sureste de Australia y perteneciente a la familia de las mirtáceas, destaca tradicionalmente como remedio natural para restablecer la salud ante problemas del aparato respiratorio. El uso de sus hojas ofrece diversos beneficios adicionales según el modo de empleo. Esto se debe a su alto contenido de 1,8-cineol (eucaliptol), el terpeno responsable de su característico y agradable aroma.