El té casero que muchos argentinos toman en invierno para aliviar la garganta

Resumen para apurados
- Argentinos consumen té de miel y limón este invierno para aliviar el dolor de garganta ante el aumento de virus estacionales, combinando tradición y respaldo científico local.
- La infusión se prepara con agua caliente, medio limón y miel. Su uso crece en meses fríos debido a la mayor permanencia en espacios cerrados, lo que facilita el contagio de virus.
- Pese a su eficacia para suavizar la garganta, especialistas aclaran que no sustituye el consejo médico y advierten sobre restricciones de edad para el consumo de miel en niños.
Son diversos los factores que pronto llevan a sufrir de dolor de garganta cuando el frío asoma en los pronósticos meteorológicos. Aunque las temperaturas bajas no precisamente enferman, por este tiempo la congestión nasal, el malestar de cabeza y los estornudos se vuelven los signos de que la temporada fresca inició. Con ello aparecen las soluciones caseras y naturales como los tés, que se consolidan como la manera de aliviar algunas de estas dolencias.
Durante los meses más gélidos pasamos mucho más tiempo en espacios cerrados, por lo que existe una mayor probabilidad de compartir aire y microbios con otras personas, lo que aumenta notablemente las posibilidades de contagio. Así, un cóctel de patógenos como los rinovirus, el virus sincitial, el virus de la parainfluenza, algunos adenovirus y otros coronavirus provocan los famosos resfriados y, con ello, la molestia frecuente en la zona irritada.
El poder de las infusiones naturales
Tanto expertos en la ciencia como la tradición argentina llevaron a poner en una categoría especial a las famosas infusiones, específicamente a la mezcla de cítricos con el producto de las abejas. Se trata de una preparación medicinal muy popular que se consume durante el otoño y el invierno, cuya efectividad ha sido respaldada por organismos como la Mayo Clinic. De acuerdo con investigaciones publicadas en el BMJ Evidence-Based Medicine, este endulzante natural sería efectivo para el alivio de síntomas en cuadros respiratorios superiores.
La costumbre popular, por su parte, combina este ingrediente con agua caliente y limón. La unión de ambos es un remedio clásico para la afección de las vías altas gracias a sus propiedades antibacterianas y su capacidad para suavizar el tejido bucofaríngeo. Para preparar esta infusión, debemos exprimir el jugo de medio fruto ácido en una taza de agua caliente y agregar una cucharada de miel cruda. Se revuelve bien y luego se bebe lentamente mientras está tibio. El ingrediente viscoso actúa como un suavizante natural, mientras que el cítrico proporciona vitamina C y ácido cítrico que pueden ayudar a combatir los procesos infecciosos y fortalecer el sistema inmunológico.
Precauciones y cuidados adicionales
Las alternativas naturales pueden mitigar los síntomas, pero no sustituyen la consulta médica en casos graves o prolongados. Es fundamental respetar las restricciones de edad para ciertos productos, como el uso de miel para la garganta en menores, y mantener una hidratación adecuada. Además, el uso correcto y la limpieza de los humidificadores son esenciales para evitar complicaciones durante este invierno.