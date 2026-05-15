El té casero que muchos argentinos toman en invierno para aliviar la garganta

La costumbre popular, por su parte, combina este ingrediente con agua caliente y limón. La unión de ambos es un remedio clásico para la afección de las vías altas gracias a sus propiedades antibacterianas y su capacidad para suavizar el tejido bucofaríngeo. Para preparar esta infusión, debemos exprimir el jugo de medio fruto ácido en una taza de agua caliente y agregar una cucharada de miel cruda. Se revuelve bien y luego se bebe lentamente mientras está tibio. El ingrediente viscoso actúa como un suavizante natural, mientras que el cítrico proporciona vitamina C y ácido cítrico que pueden ayudar a combatir los procesos infecciosos y fortalecer el sistema inmunológico.