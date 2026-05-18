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Infusiones desde cero: un kit inicial para preparar tus propios tés y tres ideas para todos los días

Una guía práctica para armar tu propio kit de hierbas, frutos y especias, y descubrir los beneficios naturales que cada taza tiene para tu cuerpo y mente.

Infusiones desde cero: un kit inicial para preparar tus propios tés y tres ideas para todos los días Foto: Gran Jardín
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lectores argentinos acceden a una guía para crear infusiones caseras saludables hoy, buscando alternativas naturales al té comercial ante la llegada de las bajas temperaturas.
  • El proceso consiste en secar hierbas y especias durante una semana para armar blends personalizados que facilitan la digestión, reducen la inflamación y mejoran el descanso nocturno.
  • Esta tendencia fomenta el bienestar natural y la personalización del consumo. Se prevé un aumento en el uso de remedios caseros para optimizar la salud física y mental este invierno.
Resumen generado con IA

Con la llegada del frío, las infusiones pueden ser excelentes aliadas. Además de combatir las bajas temperaturas, tienen una multiplicidad de funciones. Son fáciles de preparar y se pueden personalizar en casa, incluyendo tus propios ingredientes. Aunque usar los clásicos saquitos de té es una opción fácil, hay todo un arte en preparar una infusión desde cero, utilizando los ingredientes originales y elegidos por uno mismo.

Cuál es la infusión que ayuda a relajar el cuerpo y dormir mejor: cómo tomarla antes de acostarse

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Empezar la práctica del té puede ser, además de más saludable, relajante. Hay una serie de hierbas, frutos, especias y agregados que aportan sabor y que cumplen tareas paralelas como desinflamar, relajar y ayudar a la digestión.

Nada mejor que el té en casa

Una guía rápida para empezar a preparar tus infusiones en casa implica recoger tus propios ingredientes. Aunque la mayoría se prepara con hierbas deshidratadas, lo cierto es que hacerte de un kit inicial para un blend de infusiones es muy sencillo.

  • Recogé las hojas de hierbas que quieras para preparar tu té
  • Cortá las partes de las hojas que no estén en buen estado y distribuilas en un plato o recipiente
  • Poné a secar las hojas en un lugar seco y sin luz por una semana
  • Una vez secas, guardalas en un frasco de vidrio y ya estarán listas para preparar tus infusiones

Tres infusiones fáciles de preparar en casa

Infusión digestiva y relajante

Se prepara con cáscaras de naranja que estimulan la digestión; anís, que aporta un sabor dulce natural; canela, que estimula la circulación, mejora el proceso, tiene propiedades antiinflamatorias y da sensación de calidez

Té digestivo

La segunda opción es buena para hacer la digestión y saborear después de comidas muy pesadas. Lleva cáscaras de limón que favorecen este proceso, brindan un sabor fresco y frutal; jengibre, que estimula las defensas, combate las náuseas y tiene propiedades desintoxicantes y antiinflamatorias; y manzanilla, un calmante natural del sistema digestivo y nervioso que alivia malestares estomacales y disminuye tensiones.

Infusión relajante

Una opción con aroma suave y floral es la que se forma armando un blend de manzanilla, lavanda y melisa, conocida por funcionar como un tranquilizante natural.

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