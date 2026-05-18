Infusiones desde cero: un kit inicial para preparar tus propios tés y tres ideas para todos los días

Con la llegada del frío, las infusiones pueden ser excelentes aliadas. Además de combatir las bajas temperaturas, tienen una multiplicidad de funciones. Son fáciles de preparar y se pueden personalizar en casa, incluyendo tus propios ingredientes. Aunque usar los clásicos saquitos de té es una opción fácil, hay todo un arte en preparar una infusión desde cero, utilizando los ingredientes originales y elegidos por uno mismo.