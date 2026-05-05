Argentina volvió a acudir a Estados Unidos para cumplir con un vencimiento de intereses con el FMI

El gobierno de Javier Milei recurrió nuevamente a Estados Unidos (EEUU) para obtener los fondos necesarios con el fin de cumplir con un compromiso financiero ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esta ocasión, el Tesoro compró Derechos Especiales de Giro (DEGs) por el equivalente a U$S819 millones al Exchange Stabilization Fund (ESF), un fondo dependiente del Tesoro estadounidense, para afrontar el pago de intereses que vencía el viernes pasado.