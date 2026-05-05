Argentina volvió a acudir a Estados Unidos para cumplir con un vencimiento de intereses con el FMI

Resumen para apurados
- El gobierno de Javier Milei compró DEGs por U$S819 millones al Tesoro de EE.UU. el viernes pasado para pagar intereses al FMI, ante la falta de reservas líquidas suficientes.
- La operación se financió con deuda local y repite maniobras de enero y octubre. El país requería Derechos Especiales de Giro para cancelar un vencimiento de U$S753 millones.
- Esta gestión busca cumplir metas mientras espera que el FMI apruebe la segunda revisión del programa 2025, lo que habilitaría un desembolso clave de U$S1.000 millones.
El gobierno de Javier Milei recurrió nuevamente a Estados Unidos (EEUU) para obtener los fondos necesarios con el fin de cumplir con un compromiso financiero ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esta ocasión, el Tesoro compró Derechos Especiales de Giro (DEGs) por el equivalente a U$S819 millones al Exchange Stabilization Fund (ESF), un fondo dependiente del Tesoro estadounidense, para afrontar el pago de intereses que vencía el viernes pasado.
La operación figura en los reportes oficiales del ESF y se suma a movimientos similares realizados en los últimos meses. En enero, la Argentina había adquirido DEGs por U$S808 millones, mientras que en octubre del año pasado la cifra había alcanzado los U$S872 millones. De este modo, este esquema volvió a utilizarse como vía para atender vencimientos con el organismo multilateral, consignó el diario "Ámbito".
Una de las condiciones centrales en este tipo de compromisos es que los pagos al FMI deben efectuarse en DEGs, por lo que el país necesita comprarlos previamente para cumplir con cada vencimiento.
De acuerdo con los datos oficiales, la reciente transacción implicó la adquisición de algo más de 596 millones de DEGs, tomando como referencia la equivalencia vigente, que ubica a cada dólar en 0,727854 DEGs.
El vencimiento que debía afrontar la Argentina ascendía a 548,6 millones de DEGs -unos U$S753 millones-, mientras que las tenencias disponibles eran considerablemente menores y se ubicaban por debajo de los U$S40 millones.
Hasta el martes previo a la operación, el Tesoro contaba con depósitos en moneda extranjera por U$S526 millones en el Banco Central. Sin embargo, ese monto no alcanzaba para cubrir la totalidad del pago.
En ese marco, entre el martes y miércoles de la semana pasada, el Tesoro logró captar U$S848 millones en el mercado local mediante la colocación de bonos en dólares, entre ellos los títulos AO27 y AO28, recursos que habrían permitido completar el financiamiento necesario para la operación.
La compra de DEGs se concretó mientras la Argentina espera la aprobación del Directorio del FMI para la segunda revisión del programa firmado en 2025 por U$S20.000 millones.
Si esa instancia avanza, el país accedería a un desembolso cercano a U$S1.000 millones. El acuerdo técnico que habilita esa aprobación había sido anunciado el 15 de abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.