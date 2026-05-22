Guerra en Medio Oriente: optimismo en Washington sobre un pacto con Irán

El presidente estadounidense está bajo presión para terminar con el conflicto, muy impopular entre la opinión pública. Es que la contienda ha perturbado la economía mundial, pues el cierre del estratégico paso de Ormuz por parte de Irán ha disparado el precio de los combustibles y causado escasez de materias primas. Por esa vía, controlada por Irán, transitaba, antes de la guerra, cerca de un 20% de los hidrocarburos a nivel mundial.