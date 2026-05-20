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Irán amenaza con llevar la guerra "más allá de la región" si EEUU vuelve a atacar

La Guardia Revolucionaria iraní lanzó una dura advertencia contra Estados Unidos e Israel y aseguró que responderá con “golpes devastadores” ante una nueva ofensiva.

Guerra en Medio Oriente. FOTO X @EPinternacional (AFP)
Guerra en Medio Oriente. FOTO X @EPinternacional (AFP)
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este miércoles que extenderá la guerra más allá de Medio Oriente si Estados Unidos e Israel vuelven a atacar su territorio.
  • Tras ataques de EE.UU. e Israel que mataron a líderes iraníes el 28 de febrero, Donald Trump amenazó con nuevas ofensivas si no se logra un acuerdo diplomático inmediato.
  • El aviso eleva el riesgo de una escalada militar internacional. Ante la falta de acuerdos y las amenazas de represalias, la estabilidad de la región entra en una fase crítica.
Resumen generado con IA

Los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron este miércoles que el conflicto podría extenderse “más allá de la región” si Estados Unidos (EEUU) e Israel vuelven a atacar territorio iraní, en medio de una creciente escalada de tensión en Medio Oriente y de nuevas amenazas cruzadas entre Teherán y Washington.

En un comunicado difundido por Sepah News, la Guardia Revolucionaria sostuvo que “si la agresión contra Irán se repite, la guerra regional prometida se extenderá esta vez mucho más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los aplastarán”.

El cuerpo militar iraní denunció además que Estados Unidos e Israel “no han aprendido de las derrotas estratégicas sufridas frente a Irán” y aseguró que, pese a los ataques recibidos, la República Islámica todavía no desplegó todo su potencial militar.

“Somos hombres de guerra y verán nuestro poder en el campo de batalla, no en comunicados vacíos ni en páginas virtuales”, añadió el comunicado oficial, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que podría lanzar nuevos ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo en el corto plazo. Según trascendió, el mandatario fijó un margen temporal de pocos días para una posible definición diplomática.

En paralelo, el canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó que un eventual regreso a la guerra traería “muchas más sorpresas”, reforzando la postura de respuesta inmediata frente a nuevas ofensivas.

Los Guardianes de la Revolución remarcaron que “el enemigo estadounidense-sionista debe saber que, a pesar de la ofensiva llevada a cabo contra nosotros con todas las capacidades de dos ejércitos, los más costosos del mundo, no hemos desplegado todo el poder de la Revolución Islámica”.

La tensión se profundizó tras los ataques conjuntos lanzados el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes, que provocaron la muerte de altos mandos iraníes, entre ellos el líder supremo Alí Jamenei, según lo informado en el contexto del conflicto, publicó el diario "Ámbito".

Desde entonces, las represalias y amenazas cruzadas se extendieron en distintos puntos de la región, consolidando un escenario de alta inestabilidad y riesgo de escalada militar en Medio Oriente.

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