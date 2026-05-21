Guerra en Medio Oriente: el diálogo con Irán está “al límite”, según Trump

JOINT BASE ANDREWS, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Teherán están “en el límite” entre llegar a un acuerdo para finalizar la guerra en Medio Oriente o reiniciar los ataques contra Irán.
Trump ha dado señales contradictorias desde que anunció el lunes que había cancelado la reanudación de los ataques para dar tiempo a las negociaciones, oscilando entre el optimismo sobre un acuerdo y las amenazas.
“Está justo en el límite, créanme”, dijo Trump a los periodistas en la Base Andrews, cerca de Washington, cuando le preguntaron en qué punto se encontraban las conversaciones con Irán.
“Si no obtenemos las respuestas correctas, esto avanza muy rápido. Estamos listos para actuar: tendrían que ser respuestas completamente buenas, al 100%”.
Trump dijo que se ahorraría “mucho tiempo, energía y vidas” si Irán llega a un acuerdo, y añadió que podría suceder “rápidamente, o en unos pocos días”.
El mandatario estadounidense afirmó esta semana que había estado punto de ordenar la reanudación de los ataques contra Irán, pero que pospuso la ofensiva prevista para el martes a petición de los estados del Golfo.
Nueva propuesta
Por su lado, Irán anunció ayer que analiza una nueva propuesta de Estados Unidos entregada a través de mediación de Pakistán.
Tras una andanada de amenazas de ambas partes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Bagai, dijo que están “examinando” una nueva propuesta estadounidense en el marco de la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán. “Hemos recibido los puntos de vista de la parte estadounidense y actualmente los estamos examinando”, declaró en la televisión estatal el portavoz, que expresó su “gran desconfianza” hacia Washington.
El portavoz reiteró las exigencias de la república islámica: “el desbloqueo de los activos iraníes congelados” en el extranjero y el fin del bloqueo estadounidense de los puertos de Irán.
En Washington, Trump declaró a los periodistas que Estados Unidos está en las “etapas finales” de las negociaciones con Irán. “Tendremos un acuerdo o vamos a hacer algunas cosas que son un poco desagradables”, dijo. “No tengo ninguna prisa. Sólo que, idealmente, me gustaría ver poca gente muerta, en lugar de mucha”, añadió.
Tras las declaraciones de Trump y las informaciones sobre la continuidad de las negociaciones con mediación de Pakistán, los precios mundiales del petróleo cayeron más de un 5%, ayer, ante las expectativas de un acuerdo.
La guerra, que ha sacudido la economía mundial, comenzó el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Desde el 8 de abril, un frágil alto el fuego puso freno a las hostilidades, pero Estados Unidos e Irán continúan el cruce de declaraciones y amenazas.
Trump ha agitado repetidamente que iniciará más acciones militares contra el régimen de Teherán, mientras que los funcionarios iraníes han respondido con sus propias advertencias de “acciones devastadoras”.
A pesar de las agresivas declaraciones, ambos países han seguido participando en intercambios diplomáticos, mediados por Pakistán, con el objetivo de finalizar oficialmente la guerra.
Más temprano, el principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos trata de reanudar la guerra, en reacción a las amenazas proferidas el martes por Trump a la república islámica si no se alcanza un acuerdo de paz.
Qalibaf, que también es presidente del Parlamento, advirtió que su país prepara una “respuesta contundente” ante la posibilidad de nuevos ataques.
Los Guardianes de la Revolución lanzaron otra amenaza: “si la agresión contra Irán se repite, la guerra regional prometida se extenderá esta vez mucho más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los aplastarán”.
El ministro de Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, elogió el miércoles a Trump por su decisión de “dar una oportunidad a la diplomacia” y exhortó a Irán a aprovechar “la oportunidad de evitar las peligrosas implicaciones de una escalada”.