Guerra en Medio Oriente: el diálogo con Irán está “al límite”, según Trump

Tras una andanada de amenazas de ambas partes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Bagai, dijo que están “examinando” una nueva propuesta estadounidense en el marco de la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán. “Hemos recibido los puntos de vista de la parte estadounidense y actualmente los estamos examinando”, declaró en la televisión estatal el portavoz, que expresó su “gran desconfianza” hacia Washington.