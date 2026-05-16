Lucha contra el narcotráfico: Canelada cuestiona el ajuste a Gendarmería

Por último, el concejal analizó el recorte desde la perspectiva de la administración pública y advirtió que los peligros de retroceder en la lucha contra el narcotráfico suelen ser difíciles de revertir. “Un Estado inteligente distingue entre gasto improductivo e inversión estratégica. Y la seguridad federal vinculada al combate contra el crimen organizado claramente integra el segundo grupo. Las políticas de seguridad requieren planificación de largo plazo y previsibilidad institucional. La experiencia comparada demuestra que los países que retroceden en capacidades de prevención, inteligencia e investigación terminan pagando costos mucho mayores en violencia, corrupción institucional, expansión territorial de las bandas criminales y deterioro de la convivencia social”, concluyó.