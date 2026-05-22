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La CIDH abrió pasantías para jóvenes de América Latina: cómo postularse

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió una nueva convocatoria de pasantías para estudiantes y recién graduados de América. Hay vacantes en derecho, comunicación, diseño, relaciones internacionales y tecnología.

PASANTÍA. Estudiantes universitarios y recién graduados podrán participar de una experiencia profesional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. / CIDH
PASANTÍA. Estudiantes universitarios y recién graduados podrán participar de una experiencia profesional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. / CIDH
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La CIDH abrió la convocatoria hasta el 29 de mayo para pasantías de jóvenes de la OEA en Washington D.C., buscando capacitarlos en la promoción de los derechos humanos.
  • Las postulaciones se realizan online para diversas áreas profesionales. Aunque las prácticas no son remuneradas, los seleccionados trabajarán junto a expertos del organismo.
  • Esta experiencia representa una oportunidad clave para proyectar carreras internacionales en diplomacia y políticas públicas, facilitando la inserción en redes globales.
Resumen generado con IA

Trabajar en temas de derechos humanos, conocer desde adentro el funcionamiento de la OEA y sumar experiencia internacional antes de terminar la carrera. Esa es la oportunidad que abrió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con su nuevo programa de pasantías 2026.

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios y jóvenes recién graduados de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las postulaciones estarán abiertas hasta el 29 de mayo y las pasantías se desarrollarán entre el 3 de septiembre y el 25 de noviembre.

Quiénes pueden postularse

El programa ofrece plazas en áreas como derecho, relaciones internacionales, ciencias políticas, comunicación, diseño gráfico, tecnologías de la información, cooperación internacional y traducción. En este último caso, la CIDH solicita manejo de al menos dos idiomas oficiales de la OEA: español, inglés, portugués o francés.

Las prácticas se realizarán en Washington D.C. y también en oficinas nacionales vinculadas al sistema interamericano. Durante ese período, los participantes trabajarán junto a profesionales y funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, colaborando en distintas tareas vinculadas a la protección y promoción de los derechos humanos.

Desde la organización explicaron que la experiencia busca acercar a jóvenes profesionales al funcionamiento del sistema interamericano y fortalecer su formación en derecho internacional y políticas públicas. Muchos ex pasantes continuaron luego sus carreras en organismos estatales, organizaciones sociales, defensorías del pueblo y espacios de representación de víctimas.

Cómo participar

La convocatoria forma parte del Programa de Pasantías de la OEA y la inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial del organismo. Allí los interesados deben completar un formulario y adjuntar la documentación requerida.

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que las pasantías no son remuneradas. Aun así, el programa suele captar el interés de estudiantes y graduados de toda América Latina por la posibilidad de construir contactos internacionales y adquirir experiencia en uno de los organismos de derechos humanos más influyentes del continente.

En un contexto donde muchos jóvenes buscan combinar formación académica con experiencias internacionales, las pasantías de la CIDH aparecen como una puerta de entrada a carreras vinculadas con diplomacia, derechos humanos y política regional.

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