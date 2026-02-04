Pasantías en Washington D.C. con la CIDH: cómo postularse y quiénes pueden participar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió la convocatoria 2026 de su Programa de Pasantías, una propuesta dirigida a jóvenes estudiantes y personas recientemente graduadas de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Las inscripciones estarán abiertas del 26 de enero al 13 de febrero, y las pasantías se realizarán del 4 de junio al 14 de agosto de 2026, tanto en Washington D.C., como en oficinas nacionales.
El programa es gestionado junto al Programa de Pasantías de la OEA y permite a las y los participantes conocer desde adentro el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, colaborando en tareas vinculadas a la promoción y protección de derechos fundamentales en la región.
Además de una experiencia formativa, la iniciativa busca que el conocimiento adquirido durante la pasantía tenga impacto en los países de origen, ya que muchos ex pasantes continúan su trayectoria profesional aplicando lo aprendido en sus comunidades.
A quiénes está dirigida la convocatoria
La CIDH ofrece vacantes para estudiantes y recién graduados de Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, así como también de Comunicación, Diseño Gráfico, Tecnologías de la Información, Cooperación Internacional y Traducción. En este último caso, se requiere el manejo de al menos dos de los cuatro idiomas oficiales de la OEA: español, inglés, portugués o francés.
Durante la pasantía, las personas seleccionadas trabajan junto a profesionales y funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, participando en distintas actividades institucionales. Las tareas son asignadas por el organismo y el programa cuenta con tres sesiones anuales con fechas establecidas.
Es importante tener en cuenta que las pasantías no son remuneradas y que, en caso de tratarse de un requisito académico, se deberá presentar documentación de la universidad que acredite la duración necesaria.
Cómo postularse y qué tener en cuenta
Para postularse, las personas interesadas deben ingresar a la página del Programa de Pasantías de la OEA (oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/empleos/pasantias.asp) y completar el formulario electrónico dentro del período de inscripción, indicando su interés específico en realizar la pasantía en la CIDH y adjuntando toda la documentación solicitada.
A lo largo de los años, decenas de jóvenes pasaron por la CIDH y luego continuaron su camino profesional en la defensa de los derechos humanos, ya sea representando a víctimas, asesorando a organizaciones sociales o trabajando en organismos estatales y defensorías del pueblo.
La convocatoria se enmarca en la política de igualdad de oportunidades de la OEA, que garantiza procesos de selección basados en el mérito y libres de cualquier tipo de discriminación, en línea con los valores que promueve el sistema interamericano.