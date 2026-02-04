Pasantías en Washington D.C. con la CIDH: cómo postularse y quiénes pueden participar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió la convocatoria 2026 de su Programa de Pasantías, una propuesta dirigida a jóvenes estudiantes y personas recientemente graduadas de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Las inscripciones estarán abiertas del 26 de enero al 13 de febrero, y las pasantías se realizarán del 4 de junio al 14 de agosto de 2026, tanto en Washington D.C., como en oficinas nacionales.