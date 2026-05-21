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Mayo de las Letras: llega "La niñez, la pobreza y el ambiente”

Ricardo Robles presenta un libro sobre infancia vulnerable

ESPECIALISTA. Ricardo Robles posee una maestría en Salud Ambiental.
ESPECIALISTA. Ricardo Robles posee una maestría en Salud Ambiental.
Hace 5 Hs

El magíster en Salud Ambiental Ricardo Robles presentará hoy su libro "La niñez, la pobreza y el ambiente” en el marco de las actividades del Mayo de las Letras. La exposición se desarrollará entre las 20.30 y las 21.30 en San Martín 251 y formará parte del ciclo organizado por el Ente Cultural de la provincia.

La obra reúne reflexiones y experiencias vinculadas a más de cuatro décadas de trabajo relacionadas con el ambiente, la salud y la realidad social. En el ensayo, Robles propone una mirada sobre la relación entre pobreza, infancia y entorno ambiental, una combinación que, según sostiene, suele abordarse de manera fragmentada.

“Generalmente se habla de pobreza y niñez, pero no se toma en cuenta el ambiente”- explicó el autor- “el libro trabaja sobre esos tres ejes”.

Según detalló, el texto parte de un diagnóstico que excede a Tucumán y alcanza a distintos países de América Latina. “Es un problema recurrente en toda la región”, señaló. En ese sentido, indicó que una de las preocupaciones centrales del ensayo es la situación de los niños que crecen en contextos de vulnerabilidad extrema.

“Muchas veces se dice que la gente salió de la pobreza, pero en realidad pasó a la indigencia, que es peor todavía”, afirmó.

Durante la conversación, Robles describió distintas problemáticas ambientales y sanitarias observadas a lo largo de los años en barrios vulnerables. Una de ellas es la falta de acceso al agua segura. “En ninguna provincia podemos decir que toda la gente bebe agua de fuente segura”, sostuvo.

Enfermedades

El especialista mencionó además enfermedades vinculadas a la contaminación y al consumo de agua en malas condiciones. “En Tucumán hay chicos afectados todos los años por hepatitis y otros problemas relacionados con el agua”, indicó. También advirtió sobre la presencia de elementos contaminantes como el arsénico en distintas regiones del país y de América Latina.

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Otro de los puntos desarrollados en el libro es la convivencia de muchas familias con basurales y residuos patológicos. Robles recordó escenas observadas durante recorridos territoriales en distintos sectores vulnerables. “Hay chicos que viven de la basura, que comen basura”, expresó. Y agregó: “He visto chicos gateando en medio de residuos, con chanchos alrededor, incluso con mordeduras en la cara o en los pies”.

Robles señaló que el libro intenta abrir una discusión pública sobre situaciones que muchas veces permanecen naturalizadas o invisibilizadas. “Mi interés es transferir esto y empezar a conversarlo”, dijo.

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La presentación será una de las primeras actividades públicas vinculadas a la difusión de la obra. Ya que el ensayo también será presentado en junio durante la Semana de la Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional.

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