¿De cuánta caña se dispondrá para esta zafra en Tucumán?

La superficie neta cosechable total con caña de azúcar para Tucumán en la presente zafra fue estimada en 302.320 hectáreas, lo que implica un aumento del 1,13% con respecto de la temporada anterior. Al considerar la superficie en áreas limítrofes de Santiago del Estero (3.020 hectáreas) y Catamarca (140 hectáreas), el valor asciende a 305.480, lo que implica una suba del 1,23% Estos datos surgen de la Estimación de superficie y producción de caña de azúcar, elaborado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).
El diagnóstico, al que accedió LA GACETA, indica que el actual ciclo vegetativo estuvo marcado por una elevada variabilidad ambiental, con un régimen de precipitaciones que impactó con fuerza en el desarrollo de los cultivos. Acota que febrero arrancó con una elevada carga hídrica y episodios de anegamiento en las áreas más vulnerables. En marzo, continúa el reporte, persistieron las lluvias abundantes, ubicándose un 73% por encima de lo normal. “Si bien este aporte impulsó un buen crecimiento generalizado del cañaveral, en los sectores bajos provocó excesos hídricos perjudiciales para el cultivo”, remarca el informe. La tendencia se revirtió este mes, reactivando el proceso de acumulación de sacarosa.
Nuevos lotes implantados
La expansión de la caña de azúcar sobre otros cultivos sigue siendo una constante. Por un lado, la Eeaoc detectó nuevos lotes implantados dentro del área granera tradicional, principalmente en los departamentos Burruyacu, Cruz Alta, Leales, La Cocha, así como en sectores limítrofes con Catamarca y con Santiago del Estero. Asimismo, se corroboró el avance de la caña en tierras citrícolas, localizadas en Monteros, Famaillá y Lules.
En base a la información recolectada por el organismo de investigación, la cantidad global disponible de caña de azúcar en Tucumán, expresada en caña bruta, estaría en el orden de los 20.150.000 de toneladas. Sobre ese valor se debe descontar una cifra cercana a las 500.000 toneladas que se destina a semilla. “Considerando la deducción de la caña semilla, la disponibilidad de materia prima bruta sería de 19.650.000 de toneladas”, fundamente el reporte de la Experimental. El informe se ajustará si se producen heladas de gravedad.