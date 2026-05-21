¿De cuánta caña se dispondrá para esta zafra en Tucumán?

El diagnóstico, al que accedió LA GACETA, indica que el actual ciclo vegetativo estuvo marcado por una elevada variabilidad ambiental, con un régimen de precipitaciones que impactó con fuerza en el desarrollo de los cultivos. Acota que febrero arrancó con una elevada carga hídrica y episodios de anegamiento en las áreas más vulnerables. En marzo, continúa el reporte, persistieron las lluvias abundantes, ubicándose un 73% por encima de lo normal. “Si bien este aporte impulsó un buen crecimiento generalizado del cañaveral, en los sectores bajos provocó excesos hídricos perjudiciales para el cultivo”, remarca el informe. La tendencia se revirtió este mes, reactivando el proceso de acumulación de sacarosa.