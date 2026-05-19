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Jaldo destacó el arranque de la zafra 2026 ante el actual escenario económico

"Hoy, el crédito prácticamente no existe y las tasas son inalcanzables. Por eso, hay que reconocer el esfuerzo de los empresarios, los trabajadores, contratistas y proveedores", afirmó el gobernador.

Acto en el ingenio Leales. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Acto en el ingenio Leales. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este martes la zafra 2026 en el ingenio Leales, Tucumán, destacando el inicio de la producción sucroalcoholera y la inversión privada regional.
  • En un marco de falta de crédito y tasas altas, el Grupo Budeguer adelantó la molienda para evitar lluvias. Se proyecta hasta un 10% más de caña disponible respecto al ciclo anterior.
  • La industria apunta a la diversificación con bioetanol y energía. Se espera que el aumento del corte al 15% y los motores flex fortalezcan la competitividad y el empleo tucumano.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó este martes en el acto de inicio de la zafra 2026 y de la tradicional bendición de frutos en el ingenio Leales, perteneciente a la Compañía Inversora Industrial SA.

El mandatario fue recibido por el presidente del Grupo Budeguer y de la Compañía Inversora Industrial, Juan José Budeguer, y por Sebastián Budeguer, integrante del directorio de la firma.

“Cada vez que arranca una caldera y un trapiche, se generan puestos de trabajo y se mueve la economía de los pueblos, las ciudades y toda la provincia”, expresó Jaldo. Asimismo, valoró las inversiones realizadas por el Grupo Budeguer en el ingenio Leales y destacó el crecimiento de la producción y la diversificación industrial.

“Hoy no solo se produce azúcar, también energía, bioetanol y productos destinados a la exportación. Eso permite fortalecer nuestra principal actividad y darle mayor competitividad”, sostuvo.

En ese marco, Jaldo subrayó la importancia del diálogo entre industriales y cañeros, y destacó el esfuerzo del sector privado en un contexto económico complejo. “Hoy el crédito prácticamente no existe y las tasas son inalcanzables. Por eso, hay que reconocer el esfuerzo de los empresarios, los trabajadores, contratistas y proveedores”, afirmó.

El mandatario también se refirió a los proyectos nacionales vinculados al aumento del corte de bioetanol y a la posibilidad de incorporar motores flex en Argentina. “Tenemos que prepararnos porque la actividad sucroalcoholera puede dar un salto positivo con más inversión, más producción y nuevas oportunidades para Tucumán”, señaló.

En el acto estuvieron además el secretario de Producción, Eduardo Castro; el legislador, Roque Argañaraz; el Legislador, Walter Herrera y la delegada Comunal, Celeste Argañaraz, como también productores cañeros, proveedores, contratistas, colaboradores del ingenio, representantes de entidades bancarias, financieras y clientes.

“Esperamos que el clima acompañe para desarrollar una buena zafra, luego de las demoras ocasionadas por las inclemencias climáticas”, señaló Castro.

Por su parte, Juan José Budeguer mostró optimismo respecto a la campaña 2026 y explicó que el ingenio decidió adelantar el inicio de la molienda para evitar extender la zafra hasta noviembre.

“Pensamos que vamos a tener una zafra exitosa. Preferimos empezar antes y evitar las lluvias de fin de año, que vuelven antieconómica la molienda”, indicó.

El empresario también destacó el avance del sector energético y respaldó el proyecto para incrementar el corte de biocombustibles. Y añadió que: “Es positivo aumentar el corte al 15% y avanzar hacia los autos flex, porque eso ayuda a equilibrar el mercado azucarero y fortalece a toda la actividad”, afirmó.

Sebastián Budeguer destacó las buenas perspectivas para la zafra 2026 y aseguró que, pese al inicio demorado, se espera una producción récord en la provincia. “Hay entre un 5% y un 10% más de caña disponible y somos optimistas de poder procesarla”, afirmó.

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