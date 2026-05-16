Esta zafra presenta menor maduración que la de 2025

El análisis interanual evidencia una marcada variabilidad en el comportamiento madurativo de los cañaverales. La campaña 2023 registró los menores niveles de calidad industrial, mientras que la campaña 2025 presentó las condiciones más favorables de maduración. En este contexto, la campaña 2026 se ubica en un rango intermedio respecto de los años analizados, reflejando condiciones de maduración moderadas y una calidad industrial acorde al comportamiento promedio de la serie evaluada.