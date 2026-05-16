Esta zafra presenta menor maduración que la de 2025

Respecto de los contenidos sacarinos comparativos de las regiones cañeras de las campañas 2025 y 2026, los valores de Pol% caña mostraron una disminución en los niveles de maduración en todas las regiones cañeras de Tucumán, en comparación a los registrados en mayo 2025.
En la región noreste, la disminución en los valores alcanzó un 1,07%, respecto de 2025, manteniéndose como la zona de menor nivel de madurez.
Las regiones centro y sur mostraron una disminución menos marcada, con una reducción de un 0,57% y de un 0,28%, respectivamente.
En términos generales, la campaña actual presenta un menor grado de maduración respecto de la campaña 2025. El promedio general de Pol% caña fue 0,69 puntos inferior al registrado en igual período del año anterior, mientras que la pureza mostró valores similares, aunque levemente menores, respecto de mayo de 2025 (Tabla 2).
En la Tabla 3 se presenta el estado madurativo de los cañaverales para la misma época de muestreo en las campañas 2023, 2024 y 2025.
Los valores registrados en 2026 se ubicaron levemente por encima en comparación al promedio del período 2023-2025. Estos resultados evidencian un estado madurativo relativamente favorable para la época evaluada.
El análisis interanual evidencia una marcada variabilidad en el comportamiento madurativo de los cañaverales. La campaña 2023 registró los menores niveles de calidad industrial, mientras que la campaña 2025 presentó las condiciones más favorables de maduración. En este contexto, la campaña 2026 se ubica en un rango intermedio respecto de los años analizados, reflejando condiciones de maduración moderadas y una calidad industrial acorde al comportamiento promedio de la serie evaluada.
En la Tabla 4 se presentan los registros de Pol% caña y Pureza% de los jugos correspondientes a las tres variedades de mayor difusión comercial en el área cañera de Tucumán.
Se observa que la variedad TUC 03-12 mostró valores superiores de Pol% caña y Pureza% del jugo en comparación con LCP 85-384 y TUC 95-10, en concordancia con la modalidad típica de maduración característica de cada variedad.
Por último se realizó una comparación de los contenidos sacarinos a través de los muestreos realizados en 2026.
En la Tabla 5 se muestra la evolución del estado madurativo general de los cañaverales de Tucumán, a partir de la comparación de los dos muestreos realizados por la Eeaoc durante la presente campaña. Se registraron incrementos de un 1,94% en Pol% caña y de un 5,71% en Pureza%, respectivamente.