Zafra en Tucumán: las máquinas salen a cosechar la caña de azúcar

Tras los inconvenientes que produjeron las intensas lluvias y la incertidumbre que ha causado la posible restricción del suministro del gas, la zafra azucarera está formalmente en marcha, con las máquinas en los campos cosechando la caña de azúcar en distintos puntos de la provincia. La Compañía Azucarera Los Balcanes fue una de las primeras en salir con todo su equipamiento hacia los surcos.
Pasadas las 7 de la mañana, con la tradicional procesión de cosechadoras, tractores y camiones cargadores, los trabajadores comenzaron las tareas en los campos, marcando el arranque formal de la campaña azucarera. En paralelo, la firma prevé iniciar durante la tarde la molienda de caña en su ingenio ubicado en La Florida.
“Es un momento muy especial, porque se renuevan las esperanzas de todos los trabajadores que dependen de la zafra, y también de quienes se ven beneficiados de manera indirecta. Esperamos que sea una gran zafra y estar a la altura para poder cosechar toda la caña disponible”, indicó la directora ejecutiva de la compañía, Catalina Rocchia Ferro.
Por su parte, el gerente de logística y cosecha, César Fazio, señaló que el inicio se atrasó en función de las condiciones climáticas. “Es un día muy importante. No hemos podido salir antes por las precipitaciones que se registraron en el campo. Esperamos tener los primeros camiones ingresando al ingenio durante la jornada de hoy”, explicó.
En esta primera etapa, la empresa puso en funcionamiento 15 frentes de cosecha de un total de 25 disponibles, distribuidos entre los tres ingenios que opera el grupo: Florida, Cruz Alta y Aguilares. El despliegue logístico permitirá abastecer de materia prima a las plantas industriales en los próximos días.
El inicio de la zafra representa uno de los momentos clave para la economía regional, al movilizar empleo, transporte y actividad industrial en toda la cadena azucarera, con impacto directo en miles de familias tucumanas.
Los establecimientos
La Florida, Cruz Alta, Aguilares, Famaillá y Bella Vista son los ingenios que ya realizaron la tradicional misa simbólica de la zafra 2026, lo que marca el inicio de una nueva etapa productiva en Tucumán, describe el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol en Tucumán (Ippat). Para hoy está prevista la bendición de los frutos en el ingenio La Corona, con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo.
A fines de marzo, los factores de la actividad realizaron una evaluación de lo que podría ser la presente campaña. Para este año, los planes productivos y comerciales del Sector Sucroalcoholero permiten proyectar una nueva zafra récord en la producción de alcohol, en torno a 625.000 metros cúbicos, y un plan de exportaciones de azúcar que, a marzo, ya contaba con 560.500 toneladas.
Si bien aún no hay estimaciones de caña disponible para cosecha, se advirtió que, por las lluvias del verano, la cantidad de caña podría ser algo mayor que la de la zafra pasada, aunque hay cierta incertidumbre porque estas condiciones climáticas podrían afectar los rendimientos de azúcar, se indicó en aquella oportunidad. Se analizaron pormenorizadamente los planes de producción de alcohol de los ingenios, los que esperan lograr unos 625.000 m3 y un avanzado plan de exportaciones que, a marzo, registraba 560.500 toneladas.
Esta semana, la Secretaría de Energía oficializó los nuevos valores de referencia para el bioetanol destinado a la mezcla obligatoria con nafta, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640. El precio mínimo del bioetanol elaborado con caña de azúcar se estableció en $ 1.005,872 por litro y en $ 921,910 por litro el producido con maíz. Este reajuste no convence a los sucroalcoholeros.