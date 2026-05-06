Zafra en Tucumán: las máquinas salen a cosechar la caña de azúcar

Si bien aún no hay estimaciones de caña disponible para cosecha, se advirtió que, por las lluvias del verano, la cantidad de caña podría ser algo mayor que la de la zafra pasada, aunque hay cierta incertidumbre porque estas condiciones climáticas podrían afectar los rendimientos de azúcar, se indicó en aquella oportunidad. Se analizaron pormenorizadamente los planes de producción de alcohol de los ingenios, los que esperan lograr unos 625.000 m3 y un avanzado plan de exportaciones que, a marzo, registraba 560.500 toneladas.