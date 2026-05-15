Suba del boleto, en debate: "El servicio es malo, no hace falta un informe de la Municipalidad"

Terán explicó que, hasta el momento, no hubo reuniones formales con los empresarios, aunque sí se realizó un primer encuentro de comisión en el que se solicitó al Departamento Ejecutivo un informe detallado. “No solo sobre los costos, sino también sobre la frecuencia, la calidad del servicio y la cantidad de pasajeros, que hoy puede medirse mejor con el sistema de tarjetas”, precisó.