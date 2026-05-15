Suba del boleto, en debate: "El servicio es malo, no hace falta un informe de la Municipalidad"
Resumen para apurados
- El concejal Alfredo Terán rechazó en San Miguel de Tucumán el pedido empresario de subir el boleto a $2.400, denunciando la mala calidad del servicio y la falta de inversión.
- El debate surge tras un estudio de costos de ATAT. Terán advierte una caída del 30% en usuarios y critica que las líneas operen con permisos provisorios y recorridos ineficientes.
- Se convocará al municipio para analizar una reforma estructural. El objetivo es avanzar en nuevas licitaciones que den previsibilidad al transporte y mejoren la calidad del sistema.
En medio de la discusión por una posible suba del boleto de colectivos en San Miguel de Tucumán, el concejal Alfredo Terán, vicepresidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante capitalino, cuestionó la iniciativa impulsada por el sector empresario y puso el foco en la calidad del servicio.
“El servicio es malo, definitivamente. No hace falta ver un informe del municipio para darse cuenta”, afirmó el edil a LA GACETA al referirse a las condiciones del transporte público urbano, en medio del análisis de un estudio de costos presentado por la Asociación de Transporte Automotor de Tucumán (ATAT) que podría derivar en un incremento del pasaje hasta los $2.400.
Terán explicó que, hasta el momento, no hubo reuniones formales con los empresarios, aunque sí se realizó un primer encuentro de comisión en el que se solicitó al Departamento Ejecutivo un informe detallado. “No solo sobre los costos, sino también sobre la frecuencia, la calidad del servicio y la cantidad de pasajeros, que hoy puede medirse mejor con el sistema de tarjetas”, precisó.
El concejal adelantó que la próxima semana se convocará al secretario de Movilidad Urbana para profundizar el análisis. Sin embargo, marcó distancia con el planteo empresarial. “Es un valor absolutamente impagable, inviable, y que no responde a la calidad del servicio”, sostuvo.
Uno de los puntos centrales de su diagnóstico es la caída en la cantidad de usuarios. Según indicó, el propio sector empresario reconoció meses atrás una baja cercana al 30% en la venta de boletos. “En ese contexto, ir a una suba de tarifa no parece el camino. Si hay menos pasajeros y el servicio no mejora, aumentar el boleto puede empeorar aún más la situación”, advirtió.
Desde su bloque, Fuerza Republicana, ya anticiparon que no acompañarán un incremento en estas condiciones. “Seguir subiendo subsidios y tarifas es arrojar dinero a la nada. El resultado ha sido malo y repetir la misma receta no va a cambiarlo”, planteó.
Para Terán, el debate debe ser estructural y no coyuntural. En ese sentido, insistió en la necesidad de avanzar con nuevos pliegos de licitación para el sistema de transporte. “Hoy todas las líneas funcionan con permisos provisorios. Una licitación permitiría definir qué sistema queremos, mejorar los recorridos y dar previsibilidad para inversiones”, explicó.
El edil también remarcó que los actuales trazados son ineficientes y que eso impacta directamente en la calidad del servicio. “El sistema es ineficiente porque los recorridos no están bien pensados. Hay que replantearlo de fondo”, señaló.
Mientras tanto, los usuarios continúan expresando su malestar por demoras, unidades en mal estado y falta de cobertura en algunos barrios. En paralelo, crece la migración hacia otras alternativas de movilidad, muchas veces más económicas, aunque también más riesgosas.
“El transporte público es una deuda pendiente en la ciudad. Pero la solución no pasa por aumentar el boleto en un sistema que pierde pasajeros”, concluyó Terán, dejando planteado un escenario de debate abierto en el Concejo Deliberante.