La comisión de Transporte del Concejo Deliberante capitalino tratará hoy la suba del boleto

Mal servicio

El último edil que se pronunció al respecto de la suba del boleto fue Alfredo Terán de Zavalía (Fuerza Republicana). El vicepresidente de la comisión de Transporte cuestionó el pedido del sector empresario y puso el foco en la calidad del servicio. “El servicio es malo, definitivamente. No hace falta ver un informe del municipio para darse cuenta”, señaló. Sobre el monto requerido, remarcó: “es un valor absolutamente impagable, inviable y que no corresponde a la calidad del servicio”.