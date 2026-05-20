La comisión de Transporte del Concejo Deliberante capitalino tratará hoy la suba del boleto

La comisión de Transporte del Concejo Deliberante capitalino se reúne hoy desde las 9 para abordar el análisis del pedido de aumento del boleto de los empresarios. Los ediles aguardaban un informe de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sobre la actividad de los colectivos para pronunciarse acerca de un posible incremento tarifario para las líneas de colectivos.
La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) presentó en el cuerpo parlamentario que preside Fernando Juri un análisis de costos que considera que el boleto que asumen los usuarios del transporte público debería valer unos $2.400, debido a las subas en el gasoil y a las responsabilidades salariales con la Unión Tranviarios del Automotor (UTA).
A principios de este mes, el comité que lidera José María Franco (Peronismo de la Capital) inició el tratamiento del pedido de revisión tarifaria de la asociación, y solicitó un informe al Ejecutivo municipal que dirige Rossana Chahla para continuar con el debate. El escrito ya ingresó al Concejo y se citó a la comisión para hoy.
Mal servicio
El último edil que se pronunció al respecto de la suba del boleto fue Alfredo Terán de Zavalía (Fuerza Republicana). El vicepresidente de la comisión de Transporte cuestionó el pedido del sector empresario y puso el foco en la calidad del servicio. “El servicio es malo, definitivamente. No hace falta ver un informe del municipio para darse cuenta”, señaló. Sobre el monto requerido, remarcó: “es un valor absolutamente impagable, inviable y que no corresponde a la calidad del servicio”.