Otoño trágico: murió un niño con Trastorno del Espectro Autista al incendiarse su casa

“Es una desgracia lo que pasó. Ese chico era un pan de Dios. Sus padres siempre se preocuparon por él. A la noche hace mucho frío y la gente hace lo que puede para soportarlo. Imagínese cuál es la situación de un chiquito como él, que no entiende mucho sobre lo que está pasando”, aseguró Juan Carlos García, otro de los vecinos que intentaron salvarlo.