Otoño trágico: murió un niño con Trastorno del Espectro Autista al incendiarse su casa

Pasaban las horas y, en Lastenia, el clima de conmoción no se disipaba. La mayoría de los vecinos lloraba a Mateo, el niño de cinco años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que falleció al incendiarse su casa en el este de la provincia. Esta tragedia se registró 24 horas después de que una mujer muriera en un siniestro similar en Los Nogales.
Ayer, cerca de las cinco, los vecinos se despertaron por los gritos de los ocupantes de la modesta vivienda ubicada en Balcarce al 400. Se encontraron con la pareja y uno de sus hijos, de dos años. El hombre, desesperado, entraba y salía de la casilla de madera para tratar de rescatar al pequeño. Tenía los pies gravemente quemados.
“Tuvimos que detenerlo porque ya era imposible ingresar al interior. Con lo que teníamos buscamos apagar las llamas, pero no pudimos hacer nada. El fuego ya era incontrolable”, sostuvo María Laura Reyes.
El jefe de la Unidad Regional Este, Carlos Ruiz, precisó que el caso movilizó al personal de la comisaría de Lastenia, motoristas, el cuerpo de Infantería, vigías de Banda del Río Salí y Bomberos. “Las llamas destruyeron en cuestión de minutos la casa de madera. Además del fallecimiento del niño, su padre tuvo que ser trasladado al hospital Centro de Salud por las lesiones que sufrió cuando intentó rescatarlo”, informó.
“Es una desgracia lo que pasó. Ese chico era un pan de Dios. Sus padres siempre se preocuparon por él. A la noche hace mucho frío y la gente hace lo que puede para soportarlo. Imagínese cuál es la situación de un chiquito como él, que no entiende mucho sobre lo que está pasando”, aseguró Juan Carlos García, otro de los vecinos que intentaron salvarlo.
Aunque aún faltan los resultados finales de las pericias, todo parece indicar que el fuego se inició en la habitación del pequeño. Allí, según fuentes judiciales, sus padres colocaron una estufa a cuarzo para calentar el ambiente. En principio, se habría producido un cortocircuito que alcanzó material combustible.
Antecedente
Este caso se registró un día después de la tragedia de Los Nogales. Un incendio arrasó por completo una vivienda prefabricada ubicada sobre la calle Vieja, a la altura del kilómetro 1.306 de la ruta 9, en las inmediaciones del galpón de Piatto. El siniestro se registró alrededor de las 3 y dejó como saldo la muerte de Ezequiel Jesús Herrera (22), además de dos adolescentes de 17 años heridas al intentar escapar de las llamas.
El inmueble sufrió destrucción total y, según las pericias realizadas, el fuego se habría originado por un desperfecto en un caloventor que había quedado encendido. Una de las jóvenes permanece internada en grave estado.
“La crisis es muy fuerte y la gente se protege del frío con lo que puede. Justamente, con los vecinos hablamos del peligro que significa tener un brasero encendido toda la noche, pero cuando no te alcanza para comprar una garrafa o para hacerle mantenimiento a los aparatos que uno tiene en casa”, sostuvo Jessica Álvarez.
En ambos casos, las viviendas terminaron totalmente destruidas. Los vecinos de los damnificados iniciaron de inmediato colectas para ayudar a las víctimas que perdieron todo.
El caso de Lastenia tuvo una particularidad. En cuestión de horas, terceros comenzaron a publicar datos de cuentas bancarias para recibir dinero en efectivo. Los familiares del niño fallecido informaron que desconocían esa situación. La Policía sospecha que podría haberse tratado de una modalidad de estafa virtual.
En alza
El comisario Mario Herrera, jefe de Bomberos de la Policía, confirmó que, por el frío, se incrementaron las intervenciones en siniestros. “Sólo el martes tuvimos que intervenir en cinco casos. No sólo fueron incendios en viviendas, sino también en vehículos”, sostuvo el funcionario en una entrevista con LA GACETA.
El funcionario confirmó que esta situación está directamente relacionada con las bajas temperaturas registradas en las últimas jornadas. “En los hogares dejan de tomarse algunas precauciones y, en el caso de los siniestros en automotores, según los informes que recibimos, en la mayoría de los casos se habrían iniciado por problemas en el sistema de calefacción”, explicó.
“Las principales precauciones que se deben tomar son asegurar la ventilación de los hogares y evitar errores como colocar ropa cerca de los sistemas de calefacción para que se seque más rápido”, destacó. “También es fundamental hacer un mantenimiento de todos los artefactos que se utilizan para generar calor”, finalizó.