Los Nogales: un joven murió calcinado y dos adolescentes sufrieron graves quemaduras durante un incendio

En el sitio, la policía entrevistó a Antonio Alexander Herrera, de 20 años, quien habitaba la vivienda. El joven relató que desconocía las causas del incendio y que logró salir junto a su hermana menor y su novia. Sin embargo, dentro de la casa habían quedado su madre, Miriam Valeria Romano, de quien aún no se tenían datos, y su hermano Ezequiel Jesús Herrera, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado.