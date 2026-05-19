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Los Nogales: un joven murió calcinado y dos adolescentes sufrieron graves quemaduras durante un incendio

Las menores de edad fueron trasladadas de urgencia al hospital Centro de Salud. Una mujer permanece desaparecida.

TRAGEDIA. Los bomberos voluntarios de Los Nogales trabajaron para extinguir las llamas.
TRAGEDIA. Los bomberos voluntarios de Los Nogales trabajaron para extinguir las llamas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un joven de 22 años murió y dos adolescentes resultaron heridas tras un incendio en una casa de Los Nogales, Tucumán, la madrugada del martes por causas bajo investigación.
  • El fuego se habría originado por un fallo en un calefactor. Las víctimas escaparon por una ventana; una joven está grave y embarazada, mientras una mujer permanece desaparecida.
  • La justicia investiga el origen del siniestro mientras las heridas siguen internadas. El caso conmociona a la zona y alerta sobre riesgos eléctricos en las viviendas de la región.
Resumen generado con IA

Un joven de 22 años murió calcinado y dos adolescentes de 17 resultaron heridas, una de ellas en estado crítico y con un embarazo de dos meses en riesgo, durante un incendio ocurrido en la madrugada de este martes en la localidad de Los Nogales.

El siniestro se registró alrededor de las 3 de la madrugada en una vivienda prefabricada ubicada sobre la calle Vieja, a la altura del kilómetro 1306 de la ruta 9, en las inmediaciones del galpón de Piato. Bomberos voluntarios de Los Nogales acudieron al lugar para sofocar las llamas.

En el sitio, la policía entrevistó a Antonio Alexander Herrera, de 20 años, quien habitaba la vivienda. El joven relató que desconocía las causas del incendio y que logró salir junto a su hermana menor y su novia. Sin embargo, dentro de la casa habían quedado su madre, Miriam Valeria Romano, de quien aún no se tenían datos, y su hermano Ezequiel Jesús Herrera, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado.

El testimonio de una de las heridas

Las dos adolescentes heridas fueron identificadas como Lucía Fernanda Pucharras (17) y Leonela Daiana Herrera (17). Ambas fueron trasladadas de urgencia al hospital Centro de Salud. Según el parte médico, la primera presenta quemaduras en manos, rostro y cuello, con compromiso de vías respiratorias. Su estado se agrava debido a un embarazo de dos meses que corre riesgo. La segunda presenta quemaduras en ambas manos y una herida cortante en la mano derecha.

Los Nogales: un joven murió calcinado y dos adolescentes sufrieron graves quemaduras durante un incendio

De acuerdo al testimonio de Leonela, momentos antes del incendio se encontraban en el interior del dormitorio cuando, por razones que se investigan, se habría producido un desperfecto eléctrico en un calefactor.

Las menores lograron salir por la ventana rompiendo el vidrio y fueron alcanzadas por el fuego durante la huida. Vecinos del lugar las trasladaron al hospital en un vehículo particular.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del incendio, mientras las dos adolescentes permanecen internadas bajo observación médica.

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