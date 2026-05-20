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Tragedia en Lastenia: un niño de 5 años murió al incendiarse una casa de madera

Los padres lograron salir entre las llamas y apenas pudieron rescatar a su hermano de un año. Los daños fueron totales.

HORROR. La casa de la familia fue consumida por las llamas en pocos minutos.
HORROR. La casa de la familia fue consumida por las llamas en pocos minutos.
Hace 20 Min

Una casa de madera se incendió esta madrugada en Lastenia y le costó la vida a un niño de 5 años, que no logró salir del inmueble, mientras que su hermano de un año pudo ser rescatado a tiempo. El siniestro se registró en Balcarce al 400.

En la propiedad residía una pareja junto a sus dos pequeños hijos. Los adultos, de 32 años y de 28 años, lograron salir del inmueble en medio de las llamas y poner a resguardo al más chico de los hermanos. Desafortunadamente, el rápido avance del fuego debido al material inflamable con el que estaba construida la casa impidió el rescate del pequeño de 5 años.

DESTRUIDA. La casa prefabricada quedó reducida a cenizas esta madrugada en Lastenia. DESTRUIDA. La casa prefabricada quedó reducida a cenizas esta madrugada en Lastenia.

En el lugar, el personal médico asistió a los sobrevivientes, quienes fueron trasladados a un centro de salud para una evaluación médica. En tanto, dotaciones de bomberos desplegaron un operativo para sofocar el foco ígneo y resguardar las propiedades colindantes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de turno, que dispuso las primeras medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido, mientras los peritos trabajan en la escena para determinar el origen del fuego.

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