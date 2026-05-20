Tragedia en Lastenia: un niño de 5 años murió al incendiarse una casa de madera

En la propiedad residía una pareja junto a sus dos pequeños hijos. Los adultos, de 32 años y de 28 años, lograron salir del inmueble en medio de las llamas y poner a resguardo al más chico de los hermanos. Desafortunadamente, el rápido avance del fuego debido al material inflamable con el que estaba construida la casa impidió el rescate del pequeño de 5 años.