Un incendio destruyó una vivienda en Los Nogales y dejó una víctima mortal

Una tragedia sacudió a la localidad de Los Nogales durante la madrugada de ayer, cuando un incendio arrasó por completo una vivienda prefabricada ubicada sobre la calle Vieja, a la altura del kilómetro 1.306 de la ruta 9, en las inmediaciones del galpón de Piato. El siniestro se registró alrededor de las 3 y dejó como saldo la muerte de Ezequiel Jesús Herrera (22 años), y a dos adolescentes de 17 años heridas al intentar escapar de las llamas. El inmueble sufrió destrucción total y las pericias intentan determinar si el fuego se originó por un desperfecto eléctrico en un caloventor que había quedado encendido durante la noche.
El lunes por la noche los hermanos Leonela Daiana (17), Antonio Alexander (20) y Ezequiel Jesús Herrera y la pareja de Lucía Fernanda Pucharras (17), se fueron a acostar como cualquier otro día. Debido a las bajas temperaturas, antes de dormir dejaron encendido un brasero en la cocina y un caloventor eléctrico.
“Lo que me dijo Antonio fue que, alrededor de las tres se despertaron porque escucharon ruidos en el techo, como si tiraran piedras. Salieron con su novia de la habitación y se encontraron con mi otra hermana, intentaron salir pero no veían nada porque el humo había tapado todo”, le contó a LA GACETA la hermana mayor de las víctimas, Johana Herrera, mientras caminaba por los cimientos carbonizados de la vivienda.
Mientras el fuego avanzaba, Antonio, Lucía y Leonela rápidamente visualizaron una ventana, rompieron el vidrio y lograron escapar. En paralelo, un grupo de vecinos que se despertaron alarmados por la humareda y el olor, se acercaron a auxiliar a los jóvenes e intentar apagar el incendio por su cuenta.
En cuestión de minutos las llamas consumieron por completo la casa. “El llamado a la Policía llegó aproximadamente a las 3.15. Cuando el móvil llegó al lugar a las 3.20 ya estaba todo quemado”, señaló el oficial Walter Villoldo, quien estaba custodiando las inmediaciones del siniestro ayer por la mañana.
Auxilio
“Fue todo muy rápido. Logramos sacar a tres de los chicos, fue una situación muy angustiante. Ellos no sabían si quedaba alguien más dentro de la casa. Antonio estaba muy mal, quería entrar a toda costa a rescatar a su familia; tuvimos que agarrarlo para frenarlo”, dijo Patricia, vecina aledaña de la familia Herrera. Cuando una división de los bomberos voluntarios de Los Nogales llegaron al lugar, Lucía y Leonela fueron trasladadas por un vehículo particular hacia el hospital Centro de Salud debido a las heridas que presentaban.
Cuando el fuego estuvo medianamente controlado, los rescatistas hallaron los restos calcinados de Ezequiel, pero todavía no sabían nada sobre Miriam Rodríguez, la madre de los jóvenes. “Por suerte mi mamá no estaba en la casa cuando se produjo el incendio, había salido Cuando se enteró vino a ver a los chicos”, explicó Johana.
La dotación de bomberos estuvo trabajando hasta pasadas las 6.00, intentando apaciguar el foco ígneo y realizando las pericias correspondientes para determinar cómo se originó el incendio. “Todavía no se confirmó el motivo, el fuego podría haberse producido por un desperfecto eléctrico del caloventor”, informó el comisario principal de la dependencia de Los Nogales, Manuel Pastrana.
“Es muy importante que, a la hora de usar estos artefactos eléctricos o algún medio de calefacción, la población tenga la precaución de ventilar los espacios y de revisar el estado de los aparatos y de su cableado. Si siente olor, si hacen saltar la electricidad cuando los enchufan, hay que intentar cambiarlos y estar atentos. Así es posible evitar que sucedan desgracias como esta”, recomendó Pastrana.
“Fue una tragedia. Nosotros veíamos el fuego y el humo y nos daba impotencia no poder hacer nada al respecto. A nosotros se nos reventaron los vidrios de las ventanas que estaban al lado de su casa y se quemó el motor del aire acondicionado, pero ellos perdieron absolutamente todo. Es muy doloroso lo que están viviendo”, dijo Patricia.
Según informaron las autoridades del Centro de Salud, ayer a la siesta Leonela recibió el alta médica al constatar que solamente tenía una lesión superficial en la muñeca y se encontraba en buenas condiciones de salud. Lucía, en cambio, continúa internada en terapia intensiva en grave estado de salud, tras haber sufrido una quemadura del 10% de la superficie corporal, y con asistencia respiratoria por compromiso de la vía aérea.
“No podemos creer lo que pasó, no tenemos palabras para describir cómo nos sentimos”, dijo Johana al borde de las lágrimas. La joven contó que están realizando una colecta para juntar ropa, colchones, frazadas, alimentos y dinero para poder recuperar una parte de los bienes perdidos.