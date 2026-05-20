Un incendio destruyó una vivienda en Los Nogales y dejó una víctima mortal

Una tragedia sacudió a la localidad de Los Nogales durante la madrugada de ayer, cuando un incendio arrasó por completo una vivienda prefabricada ubicada sobre la calle Vieja, a la altura del kilómetro 1.306 de la ruta 9, en las inmediaciones del galpón de Piato. El siniestro se registró alrededor de las 3 y dejó como saldo la muerte de Ezequiel Jesús Herrera (22 años), y a dos adolescentes de 17 años heridas al intentar escapar de las llamas. El inmueble sufrió destrucción total y las pericias intentan determinar si el fuego se originó por un desperfecto eléctrico en un caloventor que había quedado encendido durante la noche.