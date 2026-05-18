Guido Kaczka se consagró con el Martín Fierro de Oro: "La tele es mi vida"

Uno de los momentos más conmovedores de los Martín Fierro 2026 fue el tradicional segmento In Memoriam, dedicado a recordar a las figuras del espectáculo, la televisión y la cultura que fallecieron en los últimos meses. El homenaje emocionó tanto al público presente como a quienes seguían la ceremonia desde sus casas.

La secuencia estuvo acompañada por la interpretación de Ángela Torres, quien cantó “Recuérdame”, la canción principal de Coco. La presentación aportó uno de los climas más sensibles y emotivos de toda la gala organizada por APTRA.

El homenaje concluyó con una larga ovación dentro del salón y con la imagen final de Luis Brandoni, quien falleció el pasado 20 de abril a los 86 años. El actor fue una de las figuras más importantes del cine, el teatro y la televisión argentina, con una trayectoria que atravesó generaciones y marcó la historia artística del país.