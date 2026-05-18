Guido Kaczka se consagró con el Martín Fierro de Oro: "La tele es mi vida"

Guido Kaczka se consagró con el Martín Fierro de Oro
Mejor producción integral: La Voz Argentina
Mejor programa de servicios: Buena Salud y Aire de Campo (TV Pública)
Mejor programa futbolístico: Mundial de clubes (Telefé)
Conducción masculina: Guido Kaczka
"Comparto este premio con Santiago del Moro, mi amigo, también con Darío, Iván y Nico, mis compañeros de terna. Estoy muy feliz, y también lo comparto con mi familia, con mi esposa, mis papás. Ojalá que mi papá desde algún lado sepa que me gané este premio. Se lo dedico a Mirtha, que es un ejemplo total para nosotros", agradeció el conductor y productor.
Mejor panelista masculino: Luis Bremer
Labor periodística femenina: Mirtha Legrand
"La otra noche me levanté y fui a mi escritorio a ver cuánto Martín Fierro tenía. Con este son 34. Siempre digo que no voy a venir más porque me cansó pero vuelvo porque me gusta compartir con mis colegas. Mientras Dios me de salud voy a seguir viniendo porque yo soy como el Martin, soy de Fierro. Esta noche ha sido maravillosa, el año que viene voy a ser centenaria, y voy a seguir viniendo", expresó la Chiqui, que recibió el premio desde su mesa.
Periodístico: Opinión Pública (El Nueve)
“Le quiero decir a todos esos que cuando nos verduguean y nos atacan están cruzados de brazos, sepan que a ustedes también les va a llegar el momento”, denunció la conductora Romina Manguel con su Martín Fierro en la mano.
Mejor ficción: Tafí viejo, verdad sin tiempo
Tafi viejo, verdor sin tiempo fue nuevamente la elegida. El encargado de abrir el discurso de agradecimiento fue el actor tucumano Emanuel Rodríguez, quien le dedicó el premio a todos los artistas del interior del país "que muchas veces quedan relegados". "Larga vida a la formación pública, larga vida a las universidades”, gritó parte de su elenco en un nuevo gesto de lucha.
Mejor noticiero nocturno: Telefé Noticias
"Este premios es para los argentinos de pie, que se levantan para trabajar, que forman el círculo de la gente digna, que todos los días eligen periodistas para saber qué pasa. Eso es Telefé Noticias. Somos un equipo de locos apasionados", dijo Rodolfo Barili, el conductor del histórico noticiero.
Polémica en el bar se llevó el premio a Mejor programa humorístico de actualidad
El emotivo homenaje a los artistas fallecidos que terminó con Luis Brandoni
Uno de los momentos más conmovedores de los Martín Fierro 2026 fue el tradicional segmento In Memoriam, dedicado a recordar a las figuras del espectáculo, la televisión y la cultura que fallecieron en los últimos meses. El homenaje emocionó tanto al público presente como a quienes seguían la ceremonia desde sus casas.
La secuencia estuvo acompañada por la interpretación de Ángela Torres, quien cantó “Recuérdame”, la canción principal de Coco. La presentación aportó uno de los climas más sensibles y emotivos de toda la gala organizada por APTRA.
El homenaje concluyó con una larga ovación dentro del salón y con la imagen final de Luis Brandoni, quien falleció el pasado 20 de abril a los 86 años. El actor fue una de las figuras más importantes del cine, el teatro y la televisión argentina, con una trayectoria que atravesó generaciones y marcó la historia artística del país.
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Otro día perdido se llevó su segunda estatuilla
Claudio Cuscuela ganó el Martín Fierro a Mejor Director por su labor en "Otro día perdida".
El emotivo homenaje a Enrique Macaya Márquez que hizo llorar a toda la gala
Uno de los momentos más conmovedores de los Martín Fierro 2026 fue el homenaje a Enrique Macaya Márquez, una de las figuras más emblemáticas de la historia del periodismo deportivo argentino. La ceremonia reconoció su extensa trayectoria y su aporte a la televisión y al relato futbolístico, en un segmento cargado de emoción y recuerdos.
Luego de los aplausos y las imágenes que repasaron su carrera, Enrique Macaya Márquez subió al escenario para agradecer el reconocimiento y dejó un discurso que emocionó a todos los presentes. “Hoy me están recompensando con un regalo que yo puedo agradecer en lo personal, aunque no es tan sencillo”, expresó el periodista con visible emoción.
Más adelante, recordó los años compartidos con el público argentino a través de las transmisiones deportivas de los domingos. “Todos los domingos que ustedes pasaron muy entretenidos y yo también, con la obligación de ser un ejemplo”, afirmó.
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Wanda Nara ganó como mejor conductora y dio un emotivo mensaje sobre las mujeres y el trabajo
Durante su discurso, Wanda reflexionó sobre su recorrido personal y profesional y habló sobre la importancia de creer en uno mismo incluso frente a las críticas y los prejuicios.
“A veces nosotras mismas creemos cuando nos dicen que no podemos o que no merecemos un lugar”, señaló. Luego recordó sus comienzos y destacó el valor de la confianza personal: “Arranqué con unas zapatillas en mal estado, pero siempre creí en mí”.
La conductora también aseguró que Argentina le dio “muchos amores”, aunque remarcó que el más importante fue el amor propio. “Yo siempre creí en mí, incluso cuando nadie lo hacía”, agregó frente a un salón que siguió atentamente sus palabras.
Revelación de 2025: Ian Lucas
Ian Lucas, el ganador de la última edición de MasterChef Celebrity, se consagró además como la revelación de 2025. “Esta es como la frutilla del postre después de lo que pasó con MasterChef”, expresó el influencer durante su discurso.
Betular, Martitegui y Donato De Santis volvieron a ganar como mejor jurado de la TV
El trío integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis volvió a imponerse en los Martín Fierro 2026 al quedarse con el premio a Mejor Jurado de la televisión argentina gracias a su trabajo en MasterChef.
Los tres cocineros subieron juntos al escenario y celebraron una nueva distinción para el exitoso ciclo gastronómico, uno de los formatos más vistos y reconocidos de la televisión local en los últimos años.
“Estamos muy felices de hacer MasterChef. Cuando vas por la calle y llegás a tantas edades y este programa que es tan familiar representa tanto para nosotros, es misión cumplida”, expresó Betular frente a los invitados presentes en la gala organizada por APTRA.
Mejor magazine: Cortá por Lozano (Telefé)
“Estamos felices de estar haciendo un programa que amamos desde hace diez años con lo que eso representa. Reflejar distintas realidades”, dijo su conductora Verónica Lozano durante su discurso de agradecimiento.
Gimena Accardi ganó como Mejor actriz por La voz ausente
Gimena Accardi fue reconocida en los Martín Fierro 2026 con el premio a Mejor Actriz por su trabajo en La voz ausente. La artista subió al escenario visiblemente emocionada y compartió la estatuilla con sus compañeros de elenco, los directores de la producción y sus seres más cercanos.
Durante su discurso, Accardi agradeció el acompañamiento de quienes forman parte de su vida personal y profesional. También dedicó unas palabras especiales a su compañero de elenco, Benjamín Vicuña, a sus amigos y familiares.
“A mis amigos que son pilares fundamentales en la vida, a mis sobrinos hermosos Clarita y Felipe, ojalá estén despiertos viendo esto, y a mi amiga y hermana de la vida Angie, gracias por acompañarme hoy y siempre”, expresó frente al público prese
Mejor labor periodística masculina: Rolando Graña
Tras agradecer al equipo de América, Graña enfocó su discurso en destacar que es difícil hacer periodismo en la actualidad, y se refirió especialmente a las constantes críticas que el presidente Javier Milei hacia los trabajadores de la prensa.
“Tafí Viejo, verdor sin tiempo” ganó otra estatuilla y Eduardo Pinto defendió la ficción argentina
La serie Tafí Viejo, verdor sin tiempo volvió a destacarse en los Martín Fierro 2026 al obtener una nueva estatuilla, esta vez en reconocimiento al trabajo de su director, Eduardo Pinto. El momento estuvo marcado por un emotivo discurso en defensa de la producción audiovisual nacional y las historias federales.
Tras subir al escenario para recibir el premio, Pinto aprovechó la visibilidad de la gala para remarcar la importancia de seguir impulsando la ficción argentina. “Es una serie federal que habla de nosotros. Necesitamos producir ficción, necesitamos contar nuestras historias, necesitamos que Argentina recupere la producción audiovisual”, expresó frente al público presente en la ceremonia organizada por APTRA.
Durante su discurso, Eduardo Pinto puso el foco en la necesidad de fortalecer la industria audiovisual argentina y generar contenidos que reflejen las distintas realidades del país. “Todo país tiene que crecer contando sus virtudes y conflictos”, agregó el director, en una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y fue celebrada por figuras del ambiente artístico.
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LAM ganó en Interés General y Ángel de Brito lanzó un reclamo en pleno discurso
LAM se consagró en la categoría Interés General durante los Martín Fierro 2026. Luego de que se anunciara el premio, el equipo celebró con entusiasmo y subió completo al escenario encabezado por Ángel de Brito.
En medio de los agradecimientos, el conductor aprovechó el momento para hacer algunos reclamos vinculados a las nominaciones de la gala. “Once años, 2500 programas, casi 200 panelistas”, expresó antes de dirigirse especialmente a Marcela Feudale, conocida dentro del ciclo como “La Enana”.
“Te lo tendrías que haber ganado vos”, dijo De Brito en referencia a la nominación de Feudale en la categoría de panelista, premio que finalmente no obtuvo.
Durante el discurso, Ángel de Brito también mencionó a Yanina Latorre, quien dejó el panel de LAM el año pasado para enfocarse en nuevos proyectos televisivos.
“Me hubiese gustado que Yanina también esté nominada, que se despidió el año pasado de LAM”, señaló el conductor mientras la periodista tomaba el micrófono para sumar una frase que generó risas dentro del salón.
“Chicos, me despedí del panelismo sin un premio, media pila”, lanzó Latorre entre risas, desatando aplausos y reacciones entre los presentes.
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Gastronomía: Ariel en su salsa
APTRA homenajeó al canal América por sus 60 años al aire
Daniel Vila fue quien subió al escenario a recibir este galardón de manos de Gustavo Scaglione, actual dueño de Telefe.
Mejor actor: Luciano Cáceres por Tafí Viejo y Verdor sin tiempo
“En estos tiempos que la educación no está siendo muy valorada, quiero, sobre todo, agradecer a mis maestros que me enseñaron todo”, lanzó el actor en alusión a la lucha por la educación pública.
"Otro día perdido" (El Trece) ganó en la categoría Mejor Big Show
Mejor musical: La peña de morfi (Telefé)
El programa que en 2025 estuvo conducido por Diego Leuco y LizyTagliani (hoy reemplazada por Carina Zampini) se llevó una nueva estatuilla para Telefé.
Viajes/Turismo: Por el mundo (Telefé)
"Por el mundo es un programa que hacemos hace 30 años cuando nadie lo hacía. Abrimos un camino y ahora es una terna. Quiero darle las gracias a todo el equipo que está detrás y a los invitados que le pusieron el alma. Es un orgullo ganar este premio y se lo dedico a Mirko y Milenka, que son parte de este viaje", agradeció Marley con la estatuilla en sus manos.
“Tengo que seguir pidiendo justicia”: el fuerte descargo de Lizy Tagliani
La ceremonia de los Martín Fierro 2026 tuvo uno de sus momentos más emotivos y tensos cuando Lizy Tagliani aprovechó su discurso para realizar una fuerte denuncia pública vinculada a las acusaciones que recibió el año pasado por parte de Viviana Canosa.
La conductora y humorista habló luego de recibir una distinción por La Peña de Morfi y utilizó el escenario de los premios organizados por APTRA para referirse al impacto que tuvieron las denuncias mediáticas en su vida personal y familiar.
“Gracias a La Peña porque es un programa de la familia. Muchos se cagaron en la oportunidad de un nene de 4 años diciendo que era pedófila, y que había videos porno míos sin pensar que soy el producto de una familia honrada”, expresó visiblemente conmovida frente a las cámaras y al público presente.
El descargo de Lizy Tagliani remite a la polémica que se instaló en medios y redes sociales durante 2025, cuando Viviana Canosa realizó acusaciones públicas en su contra. Aquellas declaraciones generaron una fuerte repercusión mediática y derivaron en cruces televisivos, debates en redes y posicionamientos de distintas figuras del espectáculo argentino.
Durante su discurso en los Martín Fierro, Tagliani volvió a insistir en que las acusaciones afectaron profundamente a su entorno más cercano, especialmente a su hijo y a su familia. “Hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, por mi hijo y por todas las familias que no tienen la posibilidad de defenderse de una falsa denuncia”, agregó.
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Panelista femenina: Analía Franchín (A la Barbarosa/Telefé)
"Empecé en el 99 y alguna vez me tenía que tocar. Gracias a Telefé por permitirnos trabajar en un canal con tanta libertad de expresión. Estos últimos años fueron turbulentos y difíciles en mi vida. Gracias a mi familia que me sorportó mucho, y a mis amigos, por ser buenos crítico. Hace un mes perdí a mi madre, que era mi fan número uno y la crítica más zorra del mundo. Pese a todas las pérdidas, quiero decir que la vida felizmente me canta", expresó una emocionada y eufórica Analía Franchín en su discurso de agradecimiento.
Mejor programa cultural y educativo: Tierras (Telefé)
Ovacionaron a Mirtha Legrand en el arranque de la gala
Ya recuperada de una fuerte gripe que la mantuvo alejada de su programa durante un par de semanas, Mirtha Legrand dijo presente en la ceremonia más esperada de la televisión argentina. En su discurso, el presidente de APTRA, Luis Ventura, agradeció su presencia, y el público la aplaudió de pie.
Santiago del Moro vuelve a conducir la ceremonia
Al igual que en las últimas ediciones, Santiago del Moro será el conductor principal de los Martín Fierro. De esta manera, encabezará la premiación por cuarta vez consecutiva, en una ceremonia en la que se entregarán premios en 35 categorías.
La cobertura de la alfombra roja contará con la participación de Iván de Pineda, China Ansa, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez, quienes estarán a cargo de entrevistar a las figuras invitadas y analizar los looks más destacados de la noche.
Cómo ver en vivo los Martín Fierro 2026
La transmisión oficial de los Martín Fierro estará a cargo de Telefe, que emitirá tanto la alfombra roja como la ceremonia principal. Los televidentes podrán seguir el evento a través de distintas plataformas y servicios de cable.
En DirecTV, la señal estará disponible en el canal 123 y en el 1123 HD. Los clientes de Cablevisión y Telecentro podrán encontrar la transmisión en el canal 12. Además, la gala también podrá verse mediante Flow y Telecentro Play.
Para quienes prefieran seguir el evento online, la cobertura en vivo estará disponible en los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe, donde se podrá ver minuto a minuto todo lo que ocurra en la premiación.
El viaje democrático - 1983/2023
La cuenta regresiva terminó y ya comenzó oficialmente la transmisión de la alfombra roja de los premiosMartín Fierro 2026, una de las ceremonias más esperadas de la televisión argentina. Desde el Hotel Hilton de Puerto Madero, las figuras más reconocidas del espectáculo, el periodismo y la televisión empezaron a desfilar en una noche marcada por el glamour, la moda y la expectativa por conocer a los grandes ganadores de la edición.
La entrega organizada por APTRA vuelve a reunir a actores, conductores, periodistas y celebridades en una gala que promete emociones, homenajes y looks de alta costura.