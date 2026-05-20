Eduardo Pinto, director de “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: por una ficción que cuente las propias historias

Luciano Cáceres, en tanto, se alzó con la estatuilla a mejor actor. “En estos tiempos que la educación no está siendo muy valorada, quiero agradecer a mis maestros que me enseñaron todo”, afirmó. Ayer, en diálogo con LA GACETA, el actor resaltó que la Argentina “está pasando un momento complejo, y más que nunca hay que juntarse, armar equipos y hacer; en ese sentido, la educación es esencial, desde la formación primaria hasta la específica, como es la artística en mi caso”. “Muchas veces, los docentes acompañan más que los padres y me pareció clave recordarlos en esa ceremonia”, dijo.