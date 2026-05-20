Eduardo Pinto, director de “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: por una ficción que cuente las propias historias

“Necesitamos producir ficción, necesitamos contar nuestras historias, necesitamos que la Argentina recupere la producción audiovisual. Todo país tiene que crecer contando sus virtudes y conflictos”.
Con esas palabras, el director Eduardo Pinto agradeció el premio Martín Fierro a su labor como principal responsable de “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”, en la gala de la noche del lunes organizada por la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión de Argentina (Aptra). Su planteo fue entendido tanto como una reivindicación del género como una expresión de la preocupación de la industria ante la caída que viene registrándose en este campo desde hace años, agravada por la falta de fomento estatal.
Pinto reivindicó la calidad de los trabajadores tucumanos (tanto del elenco como el personal técnico y de soporte), que fueron la mayoría de los involucrados en la realización. “Es una serie federal que habla de nosotros”, agregó en su discurso, respecto al producto que se emitió por el streaming de Flow, El Nueve de la Capital Federal y Canal 10 de Tucumán. El director coescribió el guión junto a Gabriel Macías y Natalia Torres, y fue nominado también en este rubro.
Luciano Cáceres, en tanto, se alzó con la estatuilla a mejor actor. “En estos tiempos que la educación no está siendo muy valorada, quiero agradecer a mis maestros que me enseñaron todo”, afirmó. Ayer, en diálogo con LA GACETA, el actor resaltó que la Argentina “está pasando un momento complejo, y más que nunca hay que juntarse, armar equipos y hacer; en ese sentido, la educación es esencial, desde la formación primaria hasta la específica, como es la artística en mi caso”. “Muchas veces, los docentes acompañan más que los padres y me pareció clave recordarlos en esa ceremonia”, dijo.
“Tafí Viejo es una ciudad increíble que tiene el poder de las yungas, de la historia de los trenes, de los cítricos y una gente maravillosa”, reivindicó.
Discurso
El actor tucumano Emanuel Rodríguez fue el encargado de dar el discurso de aceptación del galardón a mejor ficción. “Quiero compartirlo con todos los artistas del interior que estamos invisibilizados, pero el territorio tiene sus talentos y son enormes. Espero que este premio para que las miradas se apoyen un poco más en las provincias”, añadió, para luego dedicar la estatuilla “a mi provincia Tucumán, a Tafí Viejo y a la Villa Obrera”. Además, Paloma Contretar fue postulada como mejor actriz y Laura Grandinetti como revelación por la serie taficeña (perdieron ante Gimena Accardi e Ian Lucas, respectivamente).
Ayer se destacó en las redes sociales que la producción “no es solo una serie: es nuestra identidad, nuestra memoria y nuestra manera de contar quiénes somos”. “Este premio también es de toda la gente que fue parte, delante y detrás de cámara”, se agregó.
Asimismo, la Delegación Tucumán de la Asociación Argentina de Actores y Actrices celebró “este enorme logro del talento tucumano y de toda la familia artística y técnica que hizo posible esta histórica consagración, un hecho histórico para la cultura y el audiovisual de la provincia que nos llena de orgullo”. “Este logro también pertenece a cada actor, actriz, realizador, músico, productor y al enorme equipo técnico tucumano que trabajó con pasión y compromiso para llevar nuestras historias, paisajes e identidad al centro de la televisión argentina. Gracias por demostrar que desde el interior también se puede crear ficción de excelencia, con mirada federal, talento local y una profunda identidad cultural. ¡Tucumán los aplaude de pie!”, finalizó.