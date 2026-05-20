Pelli cruzó a Bullrich por sus elogios a la seguridad en Tucumán: “El miedo sigue siendo una enorme preocupación”

La ex ministra de Seguridad participó de la reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, que trató el proyecto para la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Bullrich respaldó la iniciativa y destacó el avance en materia de seguridad en la provincia, poniendo el foco en las estadísticas sobre delitos. “Es un avance muy importante el que hubo”, manifestó y dijo haberlo comentado con el gobernador Osvaldo Jaldo y las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila.