Pelli cruzó a Bullrich por sus elogios a la seguridad en Tucumán: “El miedo sigue siendo una enorme preocupación”

Resumen para apurados
- El diputado Federico Pelli rechazó en redes los elogios de la senadora Patricia Bullrich a la seguridad en Tucumán, argumentando que el temor social al delito sigue vigente.
- Durante un debate del Senado, Bullrich destacó mejoras en seguridad. En respuesta, Pelli cuestionó la veracidad de las cifras oficiales y la alta tasa de delitos no denunciados.
- Este cruce resalta la disputa política sobre la inseguridad en Tucumán. La desconfianza institucional y el narcotráfico se mantienen como desafíos estructurales sin resolver.
El diputado Federico Pelli utilizó las redes sociales para referirse a las palabras de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien durante una reunión de comisiones del Senado había destacado "avances importantes" en materia de seguridad en Tucumán.
La ex ministra de Seguridad participó de la reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, que trató el proyecto para la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Bullrich respaldó la iniciativa y destacó el avance en materia de seguridad en la provincia, poniendo el foco en las estadísticas sobre delitos. “Es un avance muy importante el que hubo”, manifestó y dijo haberlo comentado con el gobernador Osvaldo Jaldo y las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila.
La postura de Pelli
"Valoro toda acción que permita mejorar la seguridad, sea consecuencia de políticas públicas provinciales o nacionales", comenzó Pelli, pero advirtió: "Quienes recorremos Tucumán todos los días sabemos que el miedo a ser víctima de delitos sigue siendo de enorme preocupación por parte de los tucumanos".
"La inseguridad no se mide solamente por estadísticas; se mide por el miedo de una madre cuando su hijo sale de noche, por el comerciante que trabaja detrás de rejas, por el productor rural que vive expuesto, y por los vecinos que sienten que el delito y la droga avanzan sobre los barrios", enumeró.
Pelli también cuestionó la confiabilidad de las cifras oficiales: "Los relevamientos de seguridad subjetiva, tanto de informes nacionales como de la Dirección de Estadística de la Provincia, indican hace años elevados números de no denuncia y de falta de confianza respecto a las instituciones que deberían velar por la seguridad".
"Tucumán arrastra problemas estructurales desde hace muchos años: narcotráfico, violencia, falta de planificación urbana, debilidad institucional y un sistema judicial que muchas veces transmite impunidad. Negar eso sería faltarle el respeto a la sociedad tucumana", concluyó.