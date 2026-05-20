Seguí la sesión en vivo de Diputados: el oficialismo consiguió quorum y debate la ley Hojarasca y zona fría

La Cámara de Diputados nacional inició lleva adelante una sesión marcada por negociaciones de último momento, tensión política y seguimiento minuto a minuto en el recinto. Con 129 legisladores presentes, La Libertad Avanza logró alcanzar el quorum necesario para comenzar el debate de los proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei, entre ellos la denominada ley Hojarasca de Federico Sturzenegger y la reforma al régimen de zona fría que elimina subsidios a distintas regiones del país.