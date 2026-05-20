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Seguí la sesión en vivo de Diputados: el oficialismo consiguió quorum y debate la ley Hojarasca y zona fría

La Libertad Avanza logró avanzar con proyectos clave de Federico Sturzenegger. Cómo intervinieron los tres diputados tucumanos del bloque Independencia.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Diputados debatió hoy en el Congreso la ley Hojarasca y la reforma de zonas frías para desregular el Estado, tras lograr el oficialismo el quórum de 129 legisladores.
  • El quórum se alcanzó con aliados clave y tucumanos de Independencia, en una sesión tensa marcada por cambios al régimen de subsidios energéticos vigentes desde 2021.
  • La aprobación de estas normas profundizará la desregulación económica de Milei, mientras se espera un fuerte impacto social por la reducción de los subsidios al gas.
Resumen generado con IA

La Cámara de Diputados nacional inició lleva adelante una sesión marcada por negociaciones de último momento, tensión política y seguimiento minuto a minuto en el recinto. Con 129 legisladores presentes, La Libertad Avanza logró alcanzar el quorum necesario para comenzar el debate de los proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei, entre ellos la denominada ley Hojarasca de Federico Sturzenegger y la reforma al régimen de zona fría que elimina subsidios a distintas regiones del país.

La sesión comenzó pasadas las 10 y se desarrolló en medio de una fuerte polémica por el pedido de sesión especial promovido por sectores de la oposición para las 11, con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, denunciado por enriquecimiento ilícito.

El quorum fue alcanzado con el respaldo del bloque oficialista que conduce Gabriel Bornoroni, junto con el PRO, la UCR, el MID, Karina Banfi, gran parte de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo y La Neuquinidad.

También resultó clave el ingreso de los tres diputados tucumanos de Independencia (Gladys Medina - Elia Fernández - Javier Noguera), aunque previamente ya se habían sentado las integrantes de Provincias Unidas Lourdes Arrieta y María Inés Zigarán, pese a que ese espacio había anticipado que no bajaría al recinto.

Uno de los ejes centrales del debate es la reforma del régimen de zonas frías. La propuesta libertaria apunta a modificar el esquema vigente desde 2021, que amplió subsidios a más de tres millones de hogares de 10 provincias. Según el proyecto, se reduciría la cantidad de beneficiarios, aunque se mantendrían subsidios focalizados mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Además, el oficialismo analiza incorporar beneficios vinculados a zonas calurosas para provincias aliadas.

Otro de los puntos prioritarios para la administración libertaria es la media sanción de la ley "Hojarasca", iniciativa que plantea eliminar 58 leyes, modificar artículos de otras ocho normas y derogar dos decretos. El oficialismo sostiene que se trata de normas obsoletas o incompatibles con la política de desregulación, mientras que la oposición cuestionó artículos que afectan al sistema de salud pública, producción en el interior del país y la cultura.

En medio del debate, el diputado Aldo Leiva exhibió una careta de Manuel Adorni y lanzó críticas contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, aludiendo además a internas con Santiago Caputo, consignó el diario "Ámbito".

Seguí el debate en vivo.

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