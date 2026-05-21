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Estrés y ansiedad: cuatro de cada 10 jóvenes argentinos lo sufren, sobre todo las mujeres

Un estudio difundido por Palmolive mostró que el 40% de los jóvenes adultos vive con estrés o ansiedad permanente. Las mujeres aparecen entre las más afectadas por la sobrecarga diaria.

DATOS DE UN NUEVO ESTUDIO. Trabajo, estudio, hiperconexión y presión constante forman parte del escenario que atraviesa a muchos jóvenes. / PEXELS
DATOS DE UN NUEVO ESTUDIO. Trabajo, estudio, hiperconexión y presión constante forman parte del escenario que atraviesa a muchos jóvenes. / PEXELS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de Palmolive reveló en Argentina que el 40% de los jóvenes sufre estrés y ansiedad permanente por la sobrecarga diaria, afectando principalmente a las mujeres.
  • El trabajo, el estudio y la hiperconexión, sumados a la presión por cumplir exigentes rutinas de bienestar personal, potencian el agotamiento y el burnout en las jóvenes.
  • El escenario impulsa una redefinición del autocuidado hacia hábitos simples y pausas cotidianas para combatir la hiperproductividad y proteger la salud mental a futuro.
Resumen generado con IA

El cansancio constante, la sensación de no llegar a todo y la dificultad para desconectarse ya forman parte de la rutina de muchos jóvenes. Entre trabajo, estudio, redes sociales y exigencias diarias, la idea de “estar bien” también empezó a sentirse como otra obligación más.

En ese contexto, un dato compartido por Palmolive durante el lanzamiento de su campaña “Reset Natural” puso números a una sensación bastante extendida: el 40% de los jóvenes adultos asegura vivir con estrés o ansiedad permanente.

Además, el informe señaló que las mujeres son casi dos veces más propensas que los hombres a sufrir ansiedad.

El bienestar también empezó a generar presión

La campaña fue presentada en Argentina durante un evento realizado en Casa Futuro y giró alrededor de una idea que aparece cada vez más en conversaciones sobre salud mental: incluso el autocuidado puede transformarse en una exigencia.

Rutinas eternas de skincare, hábitos de productividad, ejercicios, meditaciones, alimentación saludable y agendas saturadas terminan generando una sensación de agotamiento difícil de cortar.

“Cada vez hay más recetas para sentirse bien, pero menos tiempo para cumplirlas”, explicó Belén Palat, Brand Manager de Palmolive, durante la presentación.

La ducha como pausa en medio del ruido

A partir de esa idea, la campaña propuso volver a hábitos simples y cotidianos. El eje principal fue resignificar la ducha como un momento de desconexión emocional.

El sonido del agua, las fragancias y las texturas aparecieron como pequeños estímulos capaces de ayudar a bajar el ritmo aunque sea por unos minutos.

Durante el evento hubo meditaciones guiadas, masajes sensoriales y experiencias enfocadas en relajación física y mental. También participó la empresaria y speaker Patricia Jebsen, que habló sobre burnout, ansiedad y las presiones que atraviesan muchas mujeres jóvenes en el trabajo y la vida cotidiana.

Una generación atravesada por el agotamiento

La conversación sobre salud mental dejó de estar solamente ligada a momentos extremos. Hoy aparece en cuestiones mucho más cotidianas: revisar el celular todo el tiempo, sentir culpa por descansar o vivir con la sensación de tener que aprovechar cada minuto.

El estrés permanente, la hiperproductividad y el agotamiento emocional forman parte de temas cada vez más presentes entre jóvenes adultos.

En ese escenario, empiezan a ganar lugar ideas más simples de autocuidado: pausas cortas, menos presión y momentos pequeños para desconectarse aunque sea un rato del ruido de todos los días.

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