Ni crucigramas ni suplementos: el hábito diario que reduce hasta un 51% el riesgo de demencia

Resumen para apurados
- Un estudio publicado en la revista JAMA reveló que caminar diariamente hasta 9.800 pasos reduce un 51% el riesgo de demencia al proteger y estimular la salud cerebral.
- Caminar aumenta el flujo sanguíneo al hipocampo, clave en la memoria. Además, una marcha lenta puede anticipar el deterioro cognitivo hasta siete años antes del diagnóstico.
- Gracias a la neuroplasticidad cerebral, incorporar caminatas diarias de diez minutos permite a adultos mayores revertir el sedentarismo y reducir el riesgo de mortalidad general.
Cuidar la salud de nuestro cerebro suele parecer un desafío complejo y lleno de incertidumbres. Sin embargo, la ciencia médica acaba de poner sobre la mesa una revelación tan simple como transformadora: el secreto para proteger nuestra mente a largo plazo podría estar, literalmente, al alcance de nuestros pies.
A diferencia de otras condiciones de la vida moderna, la demencia cuenta con opciones de tratamiento bastante acotadas y no tiene cura. La buena noticia es que aproximadamente el 45% de los casos se pueden evitar modificando ciertos hábitos cotidianos, y caminar se consolida hoy como la herramienta preventiva más poderosa, incluso por encima de los clásicos crucigramas.
Los pasos necesarios para proteger tu mente
Un exhaustivo estudio de la revista JAMA realizado sobre más de 78.000 personas demostró que quienes caminan cerca de 9.800 pasos al día reducen en un 51% las probabilidades de desarrollar demencia. Pero no te preocupes si la cifra te parece inalcanzable de entrada: el mismo análisis reveló que dar 3.800 pasos diarios ya disminuye el riesgo en un sólido 25%.
La explicación detrás de este beneficio es profundamente biológica. "Caminar aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y, específicamente, al hipocampo, que es el centro de la memoria más afectado por el Alzheimer", detalla a Parade Magazine Milica McDowell, fisioterapeuta y coautora del libro Walk. Según explica la experta, el movimiento constante estimula factores de crecimiento nervioso que mantienen sanas a nuestras neuronas.
El ritmo de la caminata como un signo vital
Más allá de la cantidad de pasos, la velocidad a la que nos movemos es un indicador crucial que no debemos ignorar. Los especialistas sugieren que la forma en que caminamos debería ser monitoreada con el mismo rigor que la presión arterial o la frecuencia cardíaca, transformándose en una ventana directa hacia nuestra salud neurológica.
"Una marcha más lenta puede indicar un deterioro cognitivo hasta siete años antes de un diagnóstico clínico de demencia", advierte la experta. Cuando el ritmo disminuye de forma notoria, rara vez se trata de un problema aislado; por lo general, refleja que el sistema general empieza a perder eficiencia, lo que enciende una alarma temprana muy valiosa.
Nunca es tarde para activar el cerebro
La flexibilidad de nuestra mente es asombrosa, y el sedentarismo del pasado no dicta una sentencia definitiva. El cerebro posee una enorme capacidad neuroplástica, lo que significa que mantiene su deseo de cambiar, adaptarse y crecer sin importar los años que acuse el documento de identidad.
"Los estudios demuestran que incluso los adultos mayores sedentarios, al comenzar un programa de caminatas, pueden reeducar su cerebro y mejorar su salud cerebral", alienta la McDowell. Incorporar una caminata diaria de apenas diez minutos, sumando pequeños objetivos, no solo protege la memoria, sino que reduce notablemente el riesgo de mortalidad general.