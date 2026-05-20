Ni crucigramas ni suplementos: el hábito diario que reduce hasta un 51% el riesgo de demencia

El ritmo de la caminata como un signo vital

Más allá de la cantidad de pasos, la velocidad a la que nos movemos es un indicador crucial que no debemos ignorar. Los especialistas sugieren que la forma en que caminamos debería ser monitoreada con el mismo rigor que la presión arterial o la frecuencia cardíaca, transformándose en una ventana directa hacia nuestra salud neurológica.