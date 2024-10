Adolescentes tucumanos se abrieron y relataron sin vueltas sus crisis de salud mental

Los vínculos que los adolescentes habían perdido durante el aislamiento eran fundamentales para su bienestar. “Muchos de ellos veían a la escuela como su único refugio, su lugar seguro”, explicó Marcio. Sin esa contención, la salud mental de los chicos se vio muy afectada. El docente comentó que él no podía permanecer indiferente: "mi labor no puede limitarse a lo académico. Si un estudiante no está equilibrado emocionalmente, no puedo garantizar una educación significativa".