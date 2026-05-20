Feijoó y la crisis del gas: "Las dificultades en el abastecimiento no pueden pesar solo en las zonas que han tenido menos inversiones del Estado"
Resumen para apurados
- Jorge Feijóo (CAA) alertó que la industria azucarera del NOA sufrirá cortes de gas de hasta 85 días este invierno por demoras estatales en las obras de transporte de energía.
- El sector inicia la zafra con retraso por lluvias. Mientras la industria privada redujo su consumo de gas en un 60%, el recorte de envíos neuquinos duplicará los costos energéticos.
- Ante la quita de subsidios al GNL, el sector propone socializar el costo extra en todo el país para evitar un impacto asimétrico y crítico sobre la producción del norte.
Como consecuencia del reordenamiento dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación en las capacidades de transporte, nuestra región contará con menores volúmenes de gas disponibles para atender la demanda industrial. Esta situación derivará en restricciones de suministro entre junio y agosto, con cortes que podrían extenderse entre 70 y 85 días. Este panorama impacta de manera directa sobre el entramado productivo del Norte argentino y, particularmente, sobre Tucumán, donde industrias estratégicas como la azucarera, citrícola, papelera, cerámica y otras actividades manufactureras desarrollan gran parte de su producción en esta etapa del año. Bajo ese contexto, Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), sostuvo que su sector “no puede perder un día de molienda”.
En una entrevista concedida de “La mañana empieza aquí”, el noticiero matutino de LG Play, el empresario azucarero destacó el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, porque “gracias a su gestión hemos tenido reuniones con la Secretaría de Energía de la Nación, con las operadoras este de gas, distribuidoras y comercializadoras de gas”.
Abad explicó también que el sector azucarero “está empezando una zafra con 15 a 30 días de retraso, como consecuencia de las lluvias de abril y de mayo, de manera tal que este el sector no puede perder un día de molienda, teniendo en cuenta la buena la cantidad de caña disponible para cosecha. Hablar de sacrificar días de cosecha puede traer una consecuencia gravosa para todo el sector productivo”.
El referente de los azucareros de la región aclaró además que “aquí hay un problema de previsión en el desarrollo de infraestructura, porque no se ha terminado la reversión para alimentar al norte, al noroeste y al noreste con el gas de la cuenca neuquina. Las dificultades ahora en el abastecimiento del gas en el invierno no pueden pesar solo en el noroeste y el noreste del país, porque son las zonas que han tenido menos inversiones. Entonces resulta que cuando aparece la necesidad de gas importado, a precios que quintuplican los precios del año pasado, la industria de esta región debe soportar ese costo que es, por supuesto, inaccesible para la actividad”.
Para graficar lo que sucede en esta zafra, Feijóo detalló que “se ha reducido de 5 millones de m3 del año pasado a 3,15 millones para este año de gas desde la cuenca neuquina. La Secretaría de Energía dice que hay disponible desde la cuenca norte, pero en realidad, salvo la gestión que hizo el gobierno de la provincia, todavía es insuficiente y a precios elevados. Estamos hablando del doble de los costos del año pasado”.
“Aquí el tema más importante es que el gas es insuficiente para la región. Me refiero el gas de lo que significan las cuencas neuquina y la cuenca norte. En los últimos 10 años la industria azucarera ha pasado de consumir 240 millones de m3 a 95 m3 el año pasado. Esto es estrictamente el resultado de una gran inversión de la industria azucarera por conseguir eficiencia energética, a partir de la generación de energía a partir del bagazo para reducir los usos y los costos del gas. Entonces es una industria que ha hecho en inversión. Aquí lo que está retrasada este es la inversión del sector público. Por lo tanto, hasta que esas inversiones se concluyan y uno tiene que ser comprensivo con que esas cosas llevan su tiempo”, analizó el presidente de CAA.
Una transición costosa para la industria del noroeste argentino
“Estamos en una etapa de transición, no podemos pasar de un año al otro asumiendo costos inaccesibles para el gas por obras del sector público que no se han terminado. Entonces, lo que decimos es que hay una etapa de transición para lo cual hay que comprender la situación de la industria. No es que la industria trabaja sin inversiones. Los resultados del uso de gas en la industria azucarera muestran que la inversión que tenía que hacer el sector privado lo ha hecho. La que no se ha hecho es la que tenía que hacer el sector público. Me refiero al sistema nacional de energía. Por los recortes que viene implementando la Nación, no se pudo terminar con este gasoducto. Lo que digo que es una reversión que todavía no está concluida y eso lo entendemos, porque no todo se puede hacer junto. Ahora, de esa transición también forma parte de la industria. Entonces si el año pasado el Estado nacional asumía ciertos subsidios al GNL importado, hay dos posibilidades para este año: mantienen parte de sus subsidios al GNL importado o en su defecto el mayor costo de este, que significa sí se lo distribuye en el precio de toda la industria del país, la que recibió las inversiones y la que no recibió las inversiones. No hay recurso del Estado para ayudar a financiar el costo del gas importado, sobre todo cuando lo tiene que soportar una sola región”, concluyó Feijóo.