Feijoó y la crisis del gas: "Las dificultades en el abastecimiento no pueden pesar solo en las zonas que han tenido menos inversiones del Estado"

Una transición costosa para la industria del noroeste argentino

“Estamos en una etapa de transición, no podemos pasar de un año al otro asumiendo costos inaccesibles para el gas por obras del sector público que no se han terminado. Entonces, lo que decimos es que hay una etapa de transición para lo cual hay que comprender la situación de la industria. No es que la industria trabaja sin inversiones. Los resultados del uso de gas en la industria azucarera muestran que la inversión que tenía que hacer el sector privado lo ha hecho. La que no se ha hecho es la que tenía que hacer el sector público. Me refiero al sistema nacional de energía. Por los recortes que viene implementando la Nación, no se pudo terminar con este gasoducto. Lo que digo que es una reversión que todavía no está concluida y eso lo entendemos, porque no todo se puede hacer junto. Ahora, de esa transición también forma parte de la industria. Entonces si el año pasado el Estado nacional asumía ciertos subsidios al GNL importado, hay dos posibilidades para este año: mantienen parte de sus subsidios al GNL importado o en su defecto el mayor costo de este, que significa sí se lo distribuye en el precio de toda la industria del país, la que recibió las inversiones y la que no recibió las inversiones. No hay recurso del Estado para ayudar a financiar el costo del gas importado, sobre todo cuando lo tiene que soportar una sola región”, concluyó Feijóo.