Cortes de gas en la industria tucumana: Abad dijo que gestionan "algún resto" para que no sean prolongados

Por último, describió la alta demanda existente. "El mercado del gas (muy parecido al mercado eléctrico) tiene productores, transportistas, distribuidores y comercializadores independientes. Hay una demanda de mucho gas. Por ejemplo, en algunas provincias del norte, la demanda de gas por parte de las mineras y de las centrales térmicas, como El Bracho, ha superado ampliamente la oferta. Eso, sumado a la falta de caño y a la falta de importación de GNL en los volúmenes y precios que venían, ha complicado todo".