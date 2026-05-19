Cortes de gas en la industria tucumana: Abad dijo que gestionan "algún resto" para que no sean prolongados
Resumen para apurados
- Daniel Abad, ministro de Tucumán, gestiona hoy ante Nación cupos excedentes de gas para evitar cortes prolongados en la industria local ante la falta de oferta y el frío intenso.
- La crisis responde a la quita de subsidios al GNL, la paralización de las obras en el Gasoducto Norte y una demanda energética que supera la capacidad de transporte actual.
- Aunque el citrus y los ingenios poseen planes de contingencia, el futuro fabril depende de gestiones externas para asegurar el fluido y minimizar el impacto en la producción.
El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, detalló las causas de los cortes de gas en la industria, enumeró los sectores más afectados y explicó las gestiones que realiza el gobierno provincial para mitigar el impacto.
"Nosotros como gobierno siempre acompañamos al sector privado. Hemos gestionado audiencias en la Secretaría de Energía de la Nación con la distribuidora de gas en la provincia. Estamos tratando de ver si hay algún resto de gas que no haya sido contratado para poder aliviar el tema de la falta de gas que anuncia la Nación", señaló Abad a LA GACETA.
El ministro enumeró los factores que desencadenaron la situación. "La Nación quitó subsidios al GNL, que es el gas licuado que se regasifica. El año pasado contaba con ese subsidio. Hoy, por la guerra del Golfo, este gas está muy caro y eso complica los costos de toda la industria en general", explicó.
En segundo lugar, indicó que "no se terminó de construir la reversión del gasoducto Norte-Sur, que es el gasoducto que trae gas de Bolivia. En la localidad de San Jerónimo, Santa Fe, se pararon las obras de la reversión. Por lo tanto, no hay caño para traer un fluido suficiente para todo el Norte. No se puede traer fluido ni de Bolivia ni del sur del país".
Por último, describió la alta demanda existente. "El mercado del gas (muy parecido al mercado eléctrico) tiene productores, transportistas, distribuidores y comercializadores independientes. Hay una demanda de mucho gas. Por ejemplo, en algunas provincias del norte, la demanda de gas por parte de las mineras y de las centrales térmicas, como El Bracho, ha superado ampliamente la oferta. Eso, sumado a la falta de caño y a la falta de importación de GNL en los volúmenes y precios que venían, ha complicado todo".
Gestión provincial y magnitud de los cortes
Frente a este panorama, Abad aseguró que la provincia no permanece inactiva. "Nosotros lo que hacemos es gestiones, hablar, preguntar, acompañar al sector, a ver si aparece algún resto de gas para que, si tiene que haber cortes, no sean tan prolongados". El ministro reveló que "hay algunos comercializadores que pueden tener gas", como potenciales compras a Bolivia, aunque aún deben definir volúmenes y precios.
"El escenario informado es que va a haber corte. Ahora, la magnitud del corte: si se consigue gas, capaz que el corte sea de muy poco tiempo y con muy bajas temperaturas. Esperemos que sea así. Estamos encima de la situación y viendo si se consigue gas", afirmó.
Abad detalló las necesidades energéticas de la provincia. "No estamos muy lejos. Tucumán consume aproximadamente 1 millón de BTU por día. Ya hay contratados 500.000. O sea, estamos hablando de contratar la mitad. Ojalá aparezca ese gas y podamos dar tranquilidad a la industria".
El ministro diferenció la situación de los sectores productivos. "La industria citrícola tiene contratado un volumen de gas que le permite hoy funcionar con normalidad. Los ingenios azucareros necesitan gas para arrancar (dos o tres días) y una vez que arrancan, siguen con biomasa, que es el bagazo que queman en las calderas". El resto de las industrias, como la metalúrgica, también están bajo análisis.
Abad fue contundente al señalar los límites de la intervención provincial: "El tema de la quita de subsidios es una decisión nacional. El tema de no terminar la obra de reversión del gasoducto también. La provincia no tiene nada que ver en eso".
"No está en nosotros resolver el problema, porque no manejamos el tema del gas. No hay ningún ente de control provincial en el tema gas, como sí lo hay en el tema de la luz", concluyó.