La crisis de la industria ante posibles cortes de gas

Acá aparecen varios factores. Por un lado, la quita de subsidios que hizo el Gobierno nacional sobre el Gas Natural Licuado (GNL) hace que hoy los costos de su importación sean excesivamente elevados (empujados, además, por la guerra en Irán). Esos valores convierten en inviable una alternativa a la que se había recurrido en años anteriores para resolver el mismo problema. Por otro lado, la paralización de la obra de la reversión del Gasoducto del Norte impide que llegue gas desde el sur del país. Esto genera un cuello de botella muy difícil de sortear. “Lamentablemente, en el contexto actual, la distribuidora tiene la potestad a partir de ayer (por el lunes) de ejercer cortes. Los cortes no van a ser por un día o dos, sino que se van a mantener en el tiempo. Podemos tener un corte de 10 días o de hasta 90 días. Una industria parada 90 días genera una repercusión económica y social gravísima”, explicó ayer durante una entrevista Florencia Andreani, vicepresidenta de la Unión Industrial de Tucumán.