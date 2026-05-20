La industria de Tucumán espera por el gas para evitar una paralización

La Unión Industrial de Tucumán (UIT) expresó su profunda preocupación ante la situación del abastecimiento de gas natural para la industria, luego de la reunión convocada por Naturgy NOA, en la que se informó sobre el complejo escenario que enfrentará el sector durante los próximos meses de invierno.
Según lo expuesto en el encuentro, como consecuencia del reordenamiento dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación en las capacidades de transporte, nuestra región contará con menores volúmenes de gas disponibles para atender la demanda industrial. Esta situación derivará en restricciones de suministro entre junio y agosto, con cortes que podrían extenderse entre 70 y 85 días. Este panorama impacta de manera directa sobre el entramado productivo del Norte argentino y, particularmente, sobre Tucumán, donde industrias estratégicas como la azucarera, citrícola, papelera, cerámica y otras actividades manufactureras desarrollan gran parte de su producción en esta etapa del año.
Al cierre de esta edición, hubo algunos acercamientos para que, tanto los ingenios como las citrícolas accedieran al fluido para continuar su ciclo productivo y afectar, lo menos posible, la zafra. Esto quedará firme en las próximas horas cuando se produzcan contactos entre funcionarios, industriales, comercializadores y distribuidores del gas.
“Entendemos la complejidad del escenario energético nacional, pero consideramos imprescindible avanzar con urgencia en soluciones que permitan garantizar previsibilidad y abastecimiento para sostener la producción, el empleo y el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestras empresas”, indicó la UIT a través de un comunicado.
“La industria tucumana no puede detenerse. Detrás de cada planta productiva hay inversión, trabajo y miles de familias que dependen del normal funcionamiento de la actividad industrial”, acotó la entidad que preside Jorge Rocchia Ferro.
Un escenario complejo
La crisis por las restricciones en el suministro de gas y la baja de la actividad económica impactan de lleno en la industria tucumana y obligan a algunas empresas a reducir drásticamente su producción. Este escenario complejo no solo afecta a los sectores de mayor incidencia socioeconómica en Tucumán, como el sucroalcoholero y el citrícola, sino también a otras actividades del sector privado, como las vinculadas a la cadena de la construcción. La empresa Cerámica Marcos Paz atraviesa una situación crítica en medio de una menor actividad en las obras públicas y privadas. El CEO del Grupo MP, Luis D’ Andrea, confirmó que una de las líneas productivas de su planta quedó paralizada por el momento del mercado, mientras que la segunda opera con fuertes limitaciones por las restricciones de gas, con perspectiva de una freno total también.
“Hoy una de las líneas de la planta está parada”, explicó el industrial. “Está parado un horno prácticamente y el otro disminuido por las restricciones que hoy estamos teniendo”, describió a LA GACETA.
Según precisó, el horno fuera de servicio corresponde a la planta de Yerba Buena, mientras que la segunda línea continúa operativa “a muy baja escala”, únicamente gracias a una reserva mínima de gas previamente contratada. “Nos permite funcionar en latencia, con muy baja productividad y con personal licenciado”, señaló.
La empresa se dedica a la fabricación de ladrillos huecos cerámicos, cuyo proceso productivo comprende las etapas de molienda, preparación, moldeo, secado y horneado. D’ Andrea alertó además sobre la gravedad de un posible corte total del suministro. “Plantean un escenario donde pueden haber interrupciones a cero, lo cual significa cero disponibilidad para la industria en una venta de 85 días”, afirmó. En ese sentido, explicó que su actividad no puede detenerse de manera abrupta debido a las características técnicas del proceso productivo. “Si nosotros paramos de forma intempestiva, de urgencia, automáticamente todo lo que está en proceso se daña. Es un procedimiento continuo que necesita suministro permanente de energía”, remarcó.
A la vez, explicó que, aunque las plantas reduzcan o detengan su actividad, muchos costos continúan vigentes. “La energía eléctrica la tenemos que pagar igual porque los contratos son ‘take or pay’ (tomar o pagar). Son sistemas distintos y proveedores distintos”, explicó.
El empresario mostró su inquietud porque el panorama es muy complejo, con la industria atravesando un momento de recesión y bajo consumo. “Esta situación (sobre el gas) profundiza todos los problemas que estamos atravesando en la industria, sobre todo, regional y descentralizada, ya que somos el borde de todo”, afirmó. Con relación al impacto general sobre el sector industrial, D’ Andrea cuestionó la falta de previsibilidad energética y consideró que existe una ausencia de planificación. “El gas es un insumo básico e irremplazable. Toda la matriz energética argentina está armada con base en el gas y de repente aparece esta imprevisibilidad en los consumos, cuando la industria está tocando mínimos históricos de capacidad ocupada. No deja de ser una falta de atención y una señal clara que la industria es descartable, sobre todo, las PyME del interior”, expresó.
La empresa cuenta actualmente con unos 160 trabajadores entre ambas plantas. Según indicó, en el último tiempo ya se redujo la plantilla en 16 puestos y parte del personal restante se encuentra bajo esquemas rotativos de vacaciones y licencias, sumado a la caída de contratos. “El mercado de la construcción privada está ralentizado y la obra pública quedó totalmente a cero. El dinamizador de la construcción ha sido siempre el Estado a través de la vivienda social o los planes como Procrear”, describió D’ Andrea, quien remarcó además que la industria regional del norte argentino enfrenta una situación particularmente delicada por su dependencia energética y la caída de la actividad económica.
Osvaldo Jaldo: “Es una relación comercial entre privados”
El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó ayer del acto de inicio de la zafra 2026 y de la tradicional bendición de frutos en el ingenio Leales, perteneciente a la Compañía Inversora Industrial SA. “Cada vez que arranca una caldera y un trapiche, se generan puestos de trabajo y se mueve la economía de los pueblos, las ciudades y toda la provincia”, expresó Jaldo. Asimismo, valoró las inversiones realizadas por el Grupo Budeguer en el ingenio Leales y destacó el crecimiento de la producción y la diversificación industrial. Respecto de la provisión de gas industrial, Jaldo reconoció que “el norte tiene problemas de provisión y en eso es lo que estamos conversando en estos momentos”, dijo. “Hoy, con esto de la desregulación, no tiene mucho que ver el Gobierno nacional, sino quienes producen y comercializan el gas. Es una relación comercial entre privados”, expresó el mandatario.
Daniel Abad: “Hay comercializadores con stock”
El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, detalló las causas de los cortes de gas en la industria, enumeró los sectores más afectados y explicó las gestiones que realiza el gobierno provincial para mitigar el impacto. “Como gobierno siempre acompañamos al sector privado. Hemos gestionado audiencias en la Secretaría de Energía de la Nación con la distribuidora de gas. Estamos tratando de ver si hay algún resto de gas que no haya sido contratado para poder aliviar el tema de la falta de gas que anuncia la Nación”, señaló Abad a LA GACETA. Aseguró que la provincia no permanece inactiva. “Lo que hacemos es gestiones, hablar, preguntar, acompañar al sector, a ver si aparece algún resto de gas para que, si tiene que haber cortes, no sean tan prolongados”. El ministro reveló que “hay algunos comercializadores que pueden tener gas”, como potenciales compras a Bolivia, aunque aún deben definir volúmenes y precios.
Florencia Andreani: “El limón y la caña no esperan”
Luego de una reunión con colegas del sector citrícola, autoridades del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART), empresas locales y representantes de uniones industriales del Norte Grande, la vicepresidenta de la Unión Industrial de Tucumán, Florencia Andreani, expresó una “profunda preocupación” por los cortes de suministro que se avecinan. “Lamentablemente, en el contexto actual, la distribuidora tiene la potestad de ejercerlos. Los cortes no van a ser por un día o dos, sino que se van a producir y mantener en el tiempo. Estiman hasta 90 días. Una industria parada 90 días tiene una repercusión económica y social gravísima”. Los rubros más afectados son las industrias citrícola y azucarera, que necesitan del gas para accionar sus plantas. Andreani puso el foco en un factor clave: la estacionalidad de la producción. “El limón y la caña no esperan”, advirtió.