La industria de Tucumán espera por el gas para evitar una paralización

Un escenario complejo

La crisis por las restricciones en el suministro de gas y la baja de la actividad económica impactan de lleno en la industria tucumana y obligan a algunas empresas a reducir drásticamente su producción. Este escenario complejo no solo afecta a los sectores de mayor incidencia socioeconómica en Tucumán, como el sucroalcoholero y el citrícola, sino también a otras actividades del sector privado, como las vinculadas a la cadena de la construcción. La empresa Cerámica Marcos Paz atraviesa una situación crítica en medio de una menor actividad en las obras públicas y privadas. El CEO del Grupo MP, Luis D’ Andrea, confirmó que una de las líneas productivas de su planta quedó paralizada por el momento del mercado, mientras que la segunda opera con fuertes limitaciones por las restricciones de gas, con perspectiva de una freno total también.