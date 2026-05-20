Secciones
EconomíaNoticias económicas

ARCA ya no apelará los fallos a favor de jubilados para no pagar Ganancias

La decisión se tomó ante los reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia a favor de este grupo de contribuyentes.

ARCA ya no apelará los fallos a favor de jubilados para no pagar Ganancias
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió dejar de apelar los fallos que impedían que se aplique el impuesto a las Ganancias en los haberes jubilatorios, ante la reiterada jurisprudencia de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, desde 2019, declararon la inconstitucionalidad de esos descuentos para los contribuyentes de la clase de pasiva.

A través de la Instrucción General 4/2026 Sdgasj, ARCA reconoció “la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de haberes jubilatorios” y dispuso cambiar la “estrategia procesal a seguir”: dejar de apelar en este tipo de causas ante el máximo tribunal o desistir de los recursos que ya se han presentado y aún no fueron resueltos. “Ello, con el objeto de no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”, se afirmó.

La decisión tiene su fundamento en el fallo que dictó el 26 de marzo de 2019 la Corte Suprema de Justicia en la causa conocida como “García, María Isabel c/ AFIP s/ Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, en la que se hizo lugar a la pretensión de la actora y se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 23 inc. c), 79 inc. c), 81 y 90 de la ley No 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430, en tanto gravaban con el Impuesto a las Ganancias los haberes jubilatorios de la contribuyente. El caso se hizo conocido en el mundo jurídico como “el fallo García”.

¿Por qué cada vez más jubilados siguen trabajando?

¿Por qué cada vez más jubilados siguen trabajando?

Se aclaró que esta estrategia no aplicará “en aquellos supuestos en los que la actora carezca de legitimación activa (como asociaciones o colegios) ni en “aquéllos juicios en los que la Representación Fiscal considere que, por alguna circunstancia fáctica, existen posibilidades de revertir el criterio de la instancia judicial.

Inconstitucional

En aquel momento, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco sostuvieron que era inconstitucional cobrar impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones. El fallo sostuvo que el principio de igualdad que surge de los artículos 16 y 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, impiden clasificaciones y categorizaciones discriminatorias entre contribuyentes y, si bien el Poder Legislativo tiene una amplia libertad para ordenar, agrupar, distinguir y clasificar los objetos y sujetos imponibles, el establecimiento de categorías para la percepción de los impuestos debe ser compatible con el principio de igualdad. Al momento de presentar la demanda, en 2015, la jubilada tenía 79 años, graves problemas de salud y los descuentos en su haber jubilatorio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

Aguinaldo para jubilados: fechas de cobro y quiénes lo reciben en junio 2026

Aguinaldo para jubilados: fechas de cobro y quiénes lo reciben en junio 2026

Según estableció la Corte, “el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad, lo cual implica que se requiera de mayores gastos para hacer frente a tal situación, siendo que, en el caso, la contribuyente tenía 79 años al momento de interponer la demanda y padecía problemas de salud que se tuvieron por acreditados”

Temas Impuesto a las GananciasCorte Suprema de Justicia de la NaciónRicardo LorenzettiElena Highton de NolascoJuan Carlos MaquedaHoracio Daniel RosattiAgencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Inquietud del comercio por los embargos de ARCA

Inquietud del comercio por los embargos de ARCA

Lo más popular
El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy a la tarde para redefinir el proceso electoral del Rectorado
1

El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy a la tarde para redefinir el proceso electoral del Rectorado

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
2

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

El NOA ante una amenaza narco que ya no admite parches
3

El NOA ante una amenaza narco que ya no admite parches

4

Se legisla mucho sobre bicicletas y se hace casi nada

5

Cartas de lectores: Necesitamos que EE.UU. reconozca las Malvinas como territorio argentino

Ranking notas premium
Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
1

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección
2

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT
3

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT

Qué dice la resolución que aplazó la Asamblea Universitaria en la UNT
4

Qué dice la resolución que aplazó la Asamblea Universitaria en la UNT

Elecciones en la UNT: denunciaron penalmente a miembros de la Junta Electoral
5

Elecciones en la UNT: denunciaron penalmente a miembros de la Junta Electoral

Más Noticias
Cuál es el lugar que ocupa Tucumán en el mapa del narcotráfico

Cuál es el lugar que ocupa Tucumán en el mapa del narcotráfico

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy a la tarde para redefinir el proceso electoral del Rectorado

El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy a la tarde para redefinir el proceso electoral del Rectorado

Postura del Gobierno ante la ley de financiamiento universitario: gravedad institucional

Postura del Gobierno ante la ley de financiamiento universitario: gravedad institucional

Recuerdos fotográficos: la zona de la hoy conocida como “Chacapiedras”, hace 40 años

Recuerdos fotográficos: la zona de la hoy conocida como “Chacapiedras”, hace 40 años

Comentarios