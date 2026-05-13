Aguinaldo para jubilados: fechas de cobro y quiénes lo reciben en junio 2026

En qué fecha de junio cobran el aguinaldo los jubilados

El esquema de desembolsos se estructurará a partir del monto de los ingresos y el último dígito del documento nacional de identidad, siguiendo la lógica habitual del organismo. Aquellos beneficiarios que perciben la jubilación mínima accederán a sus fondos a partir del lunes 8 de junio de 2026. Por otra parte, los titulares con haberes más elevados encontrarán sus depósitos disponibles en la ventana temporal que transcurre entre el 23 y el 29 de dicho mes.