Aguinaldo para jubilados: fechas de cobro y quiénes lo reciben en junio 2026

Resumen para apurados
- ANSES ratificó que jubilados y pensionados cobrarán el aguinaldo en junio de 2026 de forma automática según la terminación del DNI, para garantizar un ingreso extra al sector pasivo.
- El pago se unificará con el haber mensual y no requiere trámites. Los beneficiarios de la mínima cobrarán desde el 8 de junio, mientras que el resto lo hará entre el 23 y el 29.
- Esta medida asegura previsibilidad financiera para los adultos mayores. El monto, basado en la mayor remuneración del semestre, se ajustará según la movilidad vigente ese año.
La Anses ratificó el cronograma de desembolsos correspondiente al Sueldo Anual Complementario del primer semestre de 2026 para el sector pasivo. Esta bonificación llegará de forma simultánea con los haberes de junio, beneficiando a una gran cantidad de personas dentro del sistema de previsión nacional. La medida busca garantizar que los adultos mayores cuenten con este ingreso adicional durante el mes en curso sin complicaciones operativas.
El universo de beneficiarios abarca a quienes pertenecen al régimen general, así como a titulares de pensiones universales y no contributivas. La entidad previsional aseguró que el depósito de los fondos ocurrirá de manera automática en las cuentas bancarias habituales de cada usuario. Por lo tanto, el cobro del beneficio prescinde de gestiones presenciales o trámites extraordinarios por parte de los jubilados.
En qué fecha de junio cobran el aguinaldo los jubilados
El esquema de desembolsos se estructurará a partir del monto de los ingresos y el último dígito del documento nacional de identidad, siguiendo la lógica habitual del organismo. Aquellos beneficiarios que perciben la jubilación mínima accederán a sus fondos a partir del lunes 8 de junio de 2026. Por otra parte, los titulares con haberes más elevados encontrarán sus depósitos disponibles en la ventana temporal que transcurre entre el 23 y el 29 de dicho mes.
Esta dinámica de cobro unificado rige también para las pensiones no contributivas y universales, facilitando el retiro de todo el dinero en un solo movimiento bancario. El cálculo del monto correspondiente se basa en la mitad de la mayor remuneración mensual obtenida durante la primera mitad del año. Debido a los ajustes por movilidad vigentes, la cifra definitiva dependerá de las actualizaciones específicas registradas en el legajo de cada jubilado.
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