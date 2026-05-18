Inquietud del comercio por los embargos de ARCA

Según expuso Grinman, “una amplia proporción de las empresas, en particular las MiPyMEs, atraviesan serias dificultades por la reducción de ventas y márgenes, incrementos de costos, altas tasas de interés y dificultades de acceso al crédito, consecuencia todo esto de desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos, a pesar del mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración nacional”. Ante ello, advierte la cámara, cortar el flujo comercial puede significar el agravamiento de esas dificultades hasta un punto irreversible, y en las firmas más pequeñas podría ser un estímulo para que opten por la marginalidad. “No dudamos que no es esta la intención de las autoridades de ARCA ni la del Gobierno Nacional, debiéndose a nuestro criterio acompañar a las empresas en dificultades hasta que la situación económica general mejore, como algunos indicios permite atisbar”, acota. Frente a lo expuesto, la CAC solicita que se instruya a las áreas legales de ARCA a evitar este tipo de medidas precautorias y, al mismo tiempo, flexibilizar las condiciones de acceso a planes de facilidades de pago, que permitan encuadrar progresivamente la situación en la regularización voluntaria que no dudamos es el deseo de la enorme mayoría del empresariado. “Esta forma de accionar preservará a la gran mayoría de las empresas y permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía, y a la vez posibilitará en el tiempo la recuperación del crédito del fisco”, finaliza.